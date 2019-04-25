Çek kapıyı çık sahaya: “Cadıköy”

Toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı amaçlayan Kadıköy Belediyesi kadın çalışanları, futbolun sadece erkeklere ait bir spor olmadığını göstermek için belediye personelinden oluşan “Cadıköy” futbol takımı kurdu

Sahalarda farkındalık yaratmak için geliyorlar! Kadıköy Belediyesi’nin farklı bölümlerinde çalışan ve futbola ilgi duyan kadınlar bir araya gelerek “Cadıköy” kadın futbol takımını kurdu. Kalamış Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdikleri antrenmanların ardından ilk maçına çıkan “Cadıköy”lü oyuncular, maçın ardından gazetemize açıklamalarda bulundu.

İLK MAÇ “DOSTLUKSPOR”LA

Kadıköy Belediyesi çalışanlarından oluşan kadın futbol takımı Cadıköy, ilk maçını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Maç, İçlerinde Türkiye’nin ilk kadın hakemi Lale Orta’nın da bulunduğu Modalı bir grup genç kadının, 70’lerin başında “Biz de yapabiliriz” diyerek kurdukları Dostlukspor ile gerçekleşirken sonuç “0-0” oldu.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SAHADALAR

Cadıköylü oyuncular kuruluş amaçlarını “Kadınlar ve kız çocuklarına ‘yapamazsın!’ denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi olarak futbolun erkek egemen bir alan olarak konumlanması noktasında farkındalık yaratmak amacıyla belediye personelinden oluşan gönüllü kadın futbol takımını kurduk.” sözleriyle açıklarken takımlarına “Cadıköy” ismini koyduklarını söyledi.

“ERKEK EGEMENLİĞİNE KARŞI BİR DURUŞ”

Cadıköylü sporcular isimlerinin nedenini ise şöyle açıkladı: “Biz kadınlar, özgürleşme mücadelemizin tarihine baktığımızda, orada ‘cadı’larla tanışıyoruz. Ortaçağ’da kilise monarşisinin erkek egemen politikalarına direnen kadınların; ebe, doktor, eczacı, isyankâr, laf dinlemeyen, başkaldıran kadınlar olarak, ‘cadı’, ‘büyücü’ gibi sıfatlarla yakıldığı, katledildiği bir dönem var. Laf söz dinlemeyen, öğretilmiş kadınlık rollerini kabul etmeyen, başkaldıran, isyan eden kadınlarla bütünleşmiş bir sıfattır cadılık. Erkek egemenliğine direnen kadınlar her çağda cinsiyetçi bir düzlem üzerinden ayrımcılık yaşamaya devam ediyorlar. Bu ayrımcılık sahalarda da mevcut. Bu nedenle; bizler de politik bir duruş sergilemek istedik.”

TURNUVAYA KATILIYORLAR

Cadıköy “Kızlar Sahada” turnuvasına da katılacak. Kızlar Sahada Futbol Turnuvası 2019 yılında da kız çocuklarının eğitimine ve gelişimine odaklanarak, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul'un üç farklı noktasında olmak üzere toplam 7 bölgede Kız Futbol Okulları açtı. ‘Kızlar Sahada’ Futbol Turnuvası’ndan elde edilen sponsorluk gelirleri ile sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde kurulan kız futbol okulları destekleniyor. 2013 yılından bu yana her yaştan kadının sahada olmasını destekleyen Kızlar Sahada girişimi, kadınların kendi takımlarını kurup katılabileceği, şirketlerin kadın takımlarının karşılaşacağı, lise çağındaki kız çocuklarının kendi takımlarıyla dahil olabileceği turnuva ve kamplar düzenleyerek, takım ruhunun yerleşmesini ve bu yolla bireylerin güçlenmesini amaçlıyor.

Cadıköylüler turnuvayla ilgili, “Bu sene Cadıköy Kadın Futbol Takımı olarak Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadınlar Futbol Turnuvası olan Kızlar Sahada'ya katılmaya karar verdik. Kızlar Sahada ekibi 2019 yılı ile birlikte tüm enerjisini kız çocuklarının eğitimine ve gelişimine odaklayarak çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu yıl turnuvaya katılarak, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan bölgelerde başlatılacak ücretsiz kız futbol okullarını destekliyoruz. Turnuva; 27-28 Nisan & 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Destek olmak isteyenler Biletix’ten biletlerini alabilirler” diyor.







