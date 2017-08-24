Çakır koşan takım istiyor

Yeldeğirmeni teknik direktörü Hakan Çakır başarılı olmak için “Koşan takım olmak şart” diyerek futbolcularına mesaj verdi

İstanbul 1. Amatör futbol ligi kulüplerinden Yeldeğirmenispor, 2017-2018 futbol sezonunda teknik direktörlük görevi için eski profesyonel futbolcu Hakan Çakır ile anlaşmaya vardıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Doğma büyüme Yeldeğirmenli olan makine mühendisi Hakan Çakır Yel eğirmeni teknik direktörü olarak 2017-2018 İstanbul Amatör Futbol Sezonu’nda göreve başladı. Yıllarca profesyonelden amatöre yeşil sahalarda top koşturan futbolun içinden gelen Hakan Çakır, “Koşan, mücadele eden bir takım olmak için çok çalışacağız. Başarılı olmak için çok koşmalı ve teknik kondisyon bakımından üst seviyede olmamız lazım” dedi.

Hakan Çakır 1961 Yeldeğirmeni doğumlu. Doğma büyüme Kadıköy Yeldeğirmenli. Ortaokul ve liseyi Kadıköy’de tamamladı. Ardından İTÜ Makine Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

8 yıllık futbol yaşamının 2 yılında profesyonel olarak futbol oynadı. 1970’li yıllarda 5 yıl Fenerbahçe genç takımda, 2 yıl A takım kadrosunda yer aldı. Profesyonel futbol yaşamı 2. Ligde Karagümrük’te devam etti. Üniversiteden mühendis olarak mezun olunca mesleğine yöneldi ve futbolu bıraktı.

FUTBOLA YELDEĞİRMENİ’NDE BAŞLADI

Çocukken Yeldeğirmeni’nde boş arsada minyatür kalede top oynarken yıllar sonra yaşadığı semtin alt yapı takımını geçtiğimiz yıl yenilgisiz şampiyonluğa taşıyan Hakan Çakır, “Futbol bizim hobimiz. Geçen yıl U14’te yenilgisiz şampiyon olmuştuk. Bu yıl yönetim kurulumuzun da teklifiyle A takım teknik direktörlüğüne başladık. İlçemizi, semtimizi ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeldeğirmeni sahaya çıktığı zaman mücadele eden, hiçbir zaman maçı bırakmayan, bugün koşmadık demeyeceğimiz bir takım olmak istiyoruz. Koşan bir takım istiyoruz. Çünkü futbol koşarak oynanan bir oyun. Bunu mümkün olan en üst seviyede oynamak istiyoruz. Bunu yaptığımız taktirde de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum”.

ANTRENMAN MALTEPE’DE

Kadıköy’ün 1951 yılında kurulan Yeldeğirmeni Spor Kulübü de ilçedeki diğer pek çok amatör futbol kulübü gibi ilçede maç ve antrenmanlar için ilçe dışındaki statları kullanıyor. Yani iç saha maçlarını bile deplasmanda oynuyor. Yel değirmeni Antrenörü Hakan Çakır da bu konuya değindi ve şunları söyledi: “Antrenmanlar maalesef Maltepe Başıbüyük Stadı’nda olacak. Buradan Maltepe’ye gideceğiz. Çünkü başka stat bulamadık. Dolayısıyla Salı-Perşembe günleri akşam 20.00-21.30 saatleri arasında antrenman olacak. Ben de dahil sporcu arkadaşlar işten gelip antrenmana gideceğiz. Çarşamba günleri de Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda antrenman yapacağız. Orayı da Kadıköy Belediyesi bize tahsis etti ücretsiz olarak. Haftada 3 antrenman olacak. Maçlara gidip gelirken biraz zorlanıyoruz araç bulmakta. Kadıköy Belediyesi elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Maçlarımızı muhtemelen Yenisahra Stadı’nda oynayacağız”.