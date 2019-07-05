Haftalık Bağımsız Gazete 05 Temmuz 2019
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Caferağa’da Yaz Spor Okulu

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği Yaz Spor Okulu başladı

Caferağa’da Yaz Spor Okulu
Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün  “7’den 70’e spor” projesi kapsamında gerçekleşen ve 7-18 yaş arası çocukların katıldığı Yaz Spor Okulu Caferağa Spor Salonu’nda başladı. Okullar açılıncaya dek sürecek çalışma kapsamında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukları tam beş branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitiliyor

5 BRANŞ 1320 ÖĞRENCİ

Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşen eğitimlerden 7 ila 18 yaş arasındaki çocuklar faydalanabiliyor. Basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik ve badminton branşlarınım bulunduğu okuldan 1320 Kadıköylü çocuk faydalanıyor.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Yaz Spor Okulları kapsamında engelli çocuklara yönelik programlar da yer alıyor. Engelliler İl Spor Merkezleri’nce koordine edilen çalışmada engelliler basketbol, voleybol, atletizm, okçuluk ve masa tenisi branşlarında eğitim alıyorlar.

Etiketler; #Yaz okulu #caderağa spor salonu
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