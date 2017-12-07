Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Caferağa’da Yakın Doğu rüzgârı

Caferağa’da Yakın Doğu rüzgârı
Orhan Müftüoğlu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 8.haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesini 14 sayı farkla 89-75 yenerek ligde 7.galibiyetini aldı. Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta etkili bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kayla McBride 25 sayı ile en skorer isim olurken, Courtney Vandersloot ile birlikte toplamda 45 sayı kaydetti. Maça Cansu Köksal, Bahar Çağlar, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender beşi ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 25-21 önde tamamladı. Baştan sona iyi oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi maçı 89-75 kazandı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, etkili bir oyun oynadıklarını söyledi.  

EN İYİ AVRUPALI BASKETBOLCU!

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı FIBA Europe tarafından 2009 sezonunda “En İyi Avrupalı Basketbolcu” seçilen dünyaca ünlü Fransız basketbolcu Sandrine Gruda’yı transfer etti. Türkiye’de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen başarılı pivot, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13.5 sayı, 8 ribaunt, Euroleague’de 10.2 sayı, 5.6 ribaunt, Kadınlar Türkiye Kupasında ise 12 sayı, 11 ribaunt ortalamaları kaydetti. 

Etiketler; #caferaga #yakın doğu
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