Caddebostan’da Metin Tekin rüzgârı

Kadıköylülerin futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde sabah sporu yaptığı “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” etkinliğinde konuk sporcu Metin Tekin oldu

Kadıköy Belediyesi her yıl yaz aylarında parklarda düzenlediği sabah sporlarını, bu yıl “Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy” sloganıyla Caddebostan sahile taşıdı. Kadıköylüler, 4 Ağustos’tan itibaren Caddebostan sahilinde, futbol, basketbol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapmaya başladı.

Güne zinde ve enerjik başlamak amacıyla yapılacak ilk sabah sporu 4 Ağustos günü dünya şampiyonu boksör Gülsüm Tatar’ın katılımıyla gerçekleşirken bayram arasının ardından ikinci etkinlik de Beşiktaş’ın efsaneleşmiş futbolcusu Metin Tekin ile Caddebostan Sahil’de bulunan Beltur’un yanındaki alanda gerçekleşti. Tekin, Kadıköylülere antrenman yaptırırken, etkinlik sonrası birçok katılımcıyla fotoğraf çektirdi.

“ÇİÇEĞİ BURNUNDA KADIKÖYLÜ”

Etkinliğin ardından gazetemize konuşan Tekin, 20 gün önce Kadıköy’e taşındığını belirterek “Ben yeni bir Kadıköylüyüm. 20 gün önce Fenerbahçe’ye taşındım. Taşınma sebebim Fenerbahçe kulübü değil ama semti (gülüyor). Ayağım da uğurlu gelmiş olacak ki güzel bir skorla başladı lige Fenerbahçe. Şaka bir yana tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İstanbul gibi bir metropolde benim için lüks denizle iç içe olmaktır. Ben de bunun için Fenerbahçe’yi tercih ettim ve çok memnunum.” diye konuştu.

“HEYECANLA GİTTİM”

Tekin etkinlikle ilgili de, “Çiçeği burnunda bir Kadıköylü olarak belediyenin sabah sporu etkinliğine davet edildim. Daveti aldığıma çok sevindim ve heyecanla katıldım. Katılanların içinde en acemi bendim. Çünkü onlar yıllardır sabah sporu yapıyorlar fakat ben onlar kadar antrenmanlı ve formda olmadığımı fark ettim (gülüyor). Çok keyifli oldu. İnsanların ilgisi çok güzeldi. Sporumuzu yaptık, güzel sohbetler ettik.” dedi.

3.HAFTA KONUĞU SARPER GÜNSAL

“Bir çocuk gülerse, dünya güler” sloganıyla yıllardır çocuklara bisiklet hediye eden, birçok yardım organizasyonu ve yarışı düzenleyen Velotürk ekibinin kurucusu Sarper Günsal, “Daha Çok Spor”un 3. hafta konuğu olacak. Etkinlik 25 Ağustos Pazar günü Caddebostan Beltur’un yanında bulunan alanda gerçekleştirilecek.