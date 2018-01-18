Caddebostan’da kıyasıya bir yarış

Kaymakamlık Kupası Kros Yarışları Kadıköy Caddebostan sahilinde yapıldı

Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği içerisinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kros Yarışları 15 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Caddebostan sahilinde gerçekleşti. Caferağa Spor Salonunda 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren 126 sporcu madalya ve kupa aldı.

Kaymakamlık Kupası Kros Yarışmalarında Genç Kız kategorisinde Kadıköy Anadolu Lisesi, Yıldız Kızlarda Mihriban Boysan Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde Melahat Akkutlu Ortaokulu, Küçük Kızlarda Çiftehavuzlar Ortaokulu, Küçük Erkekler kategorisinde ise FMV Erenköy Işık Ortaokulu birinci oldu. Ferdi olarak ise Genç Kızlarda Kadıköy Anadolu Lisesinden Lal Kuzey Tan, Yıldız Kızlarda İkbaliye Ortaokulundan Gözde Işık Aksoy, Yıldız Erkeklerde Melahat Akkutlu Ortaokulundan Doğukan Tanış, Küçük Kızlarda Halil Türkkan Ortaokulundan Zeynep Fidan, Küçük Erkekler Ferdi kategorisinde ise Melahat Akkutlu Ortaokulundan Sarp Polat Ayasulu birinci oldu.