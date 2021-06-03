Caddebostan 10k koşusunda 'engeller' kalkıyor  

Caddebostan sahilde düzenlenecek Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali'nde engelli sporcular da rehber koşucular eşliğinde parkurda yerini alacak.

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek olan Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali'nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olacak. Yaklaşık 5.000 sporcunun katılması beklenen 10 kilometre uzunluğundaki yarış Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarı’ndan başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek.

Sosyal farkındalık projelerinde yer alan Sicilya Demirspor'dan Ayşegül Selenga Taşkent ve Delizia Flaccavento Nisan ayında Türkiye'de de rehber koşucu ile görme engelli yurttaşların yarışlara katılarak maraton bitirebileceğini gösterdi. İstanbul Yarı Maratonu’nda görme engelli milli sporcu Ali Çavdar’ın 10 kilometre koşmasını sağladılar.

Sicilya Demirspor, bu yıl da yaklaşık 20 rehber koşucu ile engelli sporcuların 10K koşu bitirmesine eşlik edecek. Sicilya Demir Spor kurucuları Ayşegül Selenga Taşkent ve Delizia Flaccavento ile konuştuk.

Sohbetimize, görme engelli milli futbolcu, Almanya'nın Schalke 04 takımında görev yapan Ali Çavdar da dahil oldu. Çavdar, 10k koşusunda yer alacak isimlerden.

"ASLINDA ACINASI OLAN BİZİZ"

"İki kişilik bir ekibiz" diyen Ayşegül Selenga Taşkent, belgesel sinema ile ilgilendiklerini belirtiyor. Belgesellerinde sosyal farkındalık projelerini hedeflediklerini söyleyen Taşkent, "Belgesel filmlerimiz hep sosyal projeler oldu. Ruh sağlığında iyileşme, kız çocuklarının okula gönderilmesi, dezavantajlı bireylerin topluma dahil olması... Abim dezavantajlı bir birey, ben ilk uzun metraj belgeselimi de abim üzerinden yaptım" diyor. Amaçlarının eşit bir toplum ve dünyanın olduğunu söyleyen Taşkent, "Projelerimizde toplumdaki kadın, çocuk, dezavantajlı birey, LGBTİ+ bireyleri anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız daha nefes alınabilir, herkesin eşit şartlarda yaşamını sürdürdüğü, dezavantajlı bireylere uygun bir ülke hayali. Toplum içerisinde maalesef dezavantajlı bireylere 'acıma' duygusu ile bakıyorlar sadece. Aslında acınması gereken, gözlerimiz kapalı olan bizleriz. Bu insanların başarılarını, yeteneklerini, görememek bizim dezavantajımız ve acınası halimiz" diyor.

"İNSANLAR YOKSA FOTOĞRAF YOK"

Belgesel fotoğrafçı Delizia Flaccavento, "Benim için insanlar yoksa fotoğraf yok" diyor.

Engelli spor fotoğrafı çekmeye biraz tesadüf eseri başladığını aktaran Flaccavento, “Bir öğrencim engelli yüzme hakkında bir foto-proje yaptı ve beni davet etti. Buradaki durum ilgimi çok çekti. Çünkü, engelli sporcuların fotoğraflarını profesyonel olarak çeken çok az. Basın da engelli sporcuların fotoğraflarını 'kota' zihniyetiyle, sadece Dünya Engelliler Gününde yayınlıyor. Çoğunlukla engelli spor maçlarında ve turnuvalarda profesyonel fotoğrafçı göremiyoruz. Sadece kulüplerden gönüllü bir amatör fotoğrafçı gelirse o çekiyor. Son zamanlarda Paralimpik sporcu bir madalya alıyorsa, TRT Spor’da artık haberi geçiyor ama o da sadece bir dakika! Sonrasında hemen geçiyorlar bu haberleri" diyerek engelli sporcunun yalnızca başarı geldiği zaman kısaca ekranlarda gösterilmesinin toplumdaki farkındalığın artmasına bir yarar sağlamadığını belirtti.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'na gittiğini söyleyen Flaccavento, "Oradaki sporcuların başarılarını, yaptıklarını, neler yapılabileceğini, imkan sağlandığında nelerin olduğunu çok iyi gördüm" diyerek engelli sporculara Türkiye'de yeteri kadar imkan tanınmadığını söyledi.

“REHBER İLE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER”

10k koşusunda rehber koşucu ile hem engelli yurttaşların sporun içerisine dahil olmasını hem de toplumdaki algıları yıkmayı hedeflediklerini söyleyen Ayşegül Selenga Taşkent, "Rehber koşucu olmak istedik, maalesef engelli vatandaşları sokakta pek göremiyoruz çünkü evlerinden çıkamıyorlar. Rehber yardımı ile hayallerini gerçekleştirebilirler" dedi.

Rehber koşuculuğun tanınmasını ve federasyonların içerisinde yer alması gerektiğini söyleyen Taşkent, “Farkındalık için koşu, herkes için koşu” diyoruz. Spor herkese iyi gelebilir" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Selenga Taşkent ve Delizia Flaccavento, Caddebostan Sahil'de koşulacak 10k koşusunda engelli sporculara eşlik etmek için yaklaşık 20 kişilik bir ekip olarak parkurda yerini alacaklarını, engelleri kaldıracaklarını söylüyor.

TOPLUMUN ENGELLİLERE YAKLAŞIMI

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 11'inci Görme Engelliler Futbol Turnuvası’nda ikincilik elde eden, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk ipini göğüsleyen, iki yıl önce de Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olan Ali Çavdar ise, Türkiye'de engelli vatandaşların önündeki engelin, toplumun yaklaşımında olduğunu dile getirdi. Engelli spor salonlarının çok az olduğunu söyleyen Çavdar, "Ankara'da bir kaç ilçede var engelli spor salonu. O da belediyelerdeki ilişkileriniz üzerinden yapabildiğiniz işler. Yani bir politika olarak değil, siyaseten yakınlık kurduğunuz yerlerde yaptırabiliyorsunuz" dedi.

"SAHAYI KURANA KADAR YORULUYORUZ"

Türkiye'de engelli sporcular için sahaların olmadığını vurgulayan Çavdar, bunun için maçtan yaklaşık 2 saat önce stada giderek normal bir sahayı, engelli sahasına çevirdiklerini söyledi. Çavdar, "Maçtan saatler önce stada gidip takım halinde sahayı görme engelli sahasına çeviriyoruz. Yaklaşık 1.5 saatimizi alıyor bu durum. Zaten daha maç başlamadan önce fazlasıyla yoruluyoruz. Maçtan sonra da sahayı eski haline getirmemiz gerekiyor. O yorgunluk ile sahayı bir de eski haline getiriyoruz. Bu çok fazla yorucu. Yorucu olmasından da ziyade bir haksızlık" dedi.

"KADIKÖY'DE OLACAĞIM"

10k koşusunda parkurda yer alacağını söyleyen Çavdar, "10k koşusu tamamlamak için mücadele edeceğim, bu çalışmaları yapan Kadıköy Belediyesi'ne, özellikle de görme engelli yurttaşları bu koşuda yalnız bırakmayan tamamen gönüllü sosyal farkındalık girişimi Sicilya Demirspor'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU 5 HAZİRAN

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek olan “'Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''nde son kayıt 5 Haziran.