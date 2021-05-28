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Cadde 10k maratonuna son kayıt 5 Haziran

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali'ne son kayıt 5 Haziran.

Cadde 10k maratonuna son kayıt 5 Haziran
Emre Caka

Bir yılı aşan salgın sürecinde sabah sporları, online spor ve çocuklar için spor organizasyonları düzenleyen ve destekleyen Kadıköy Belediyesi, 10 kilometre uzunluğundaki maratonun hazırlıklarını tamamladı. 

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek  olan “'Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''nde son kayıt 5 Haziran. 

5 BİN SPORCU BEKLENİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olacak. Yaklaşık 5.000 sporcunun katılması beklenen 10 kilometre uzunluğundaki yarış Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarından başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek. 

Festivalde ayrıca paten yarışı ve DJ etkinliği de olacak.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #maraton #koşu #kadikoy #hayata dönüyoruz #10k #10k koşusu
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