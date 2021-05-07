Cadde 10K koşusu ile kimse yalnız koşmayacak

Bir yılı aşan salgın sürecinde sabah sporları, online spor ve çocuklar için spor organizasyonları düzenleyen ve destekleyen Kadıköy Belediyesi, şimdi de 10 kilometre uzunluğundaki maratonun hazırlıklarını sürdürüyor

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek olan “'Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olacak. Yaklaşık 5.000 sporcunun katılması beklenen 10 kilometre uzunluğundaki yarış Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarından başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek.

Yarış serüveninin detaylarını, pandemi önlemlerini ve koşuda bizleri nelerin beklediğini maratonun organizasyon ekibinde yer alan Elif Yiğit ile konuştuk.

Bu yıl spor etkinlikleri başka bir anlam taşıyor salgın nedeniyle. Nasıl bir motivasyon ile hazırlanıyorsunuz, neler planlıyorsunuz?

Spor her zaman vücudu dinç tutar ve salgın döneminde insanlar egzersizlerle neleri başarabileceğini gösterdiler. Bu aslında sporun salgın üstünde ki büyük başarısı. Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde10k Koşusunu ön planda tutuyoruz sahnede olacak grup dersleri, sponsor ürünleri ve konserler bunlardan bir kaçı. Bu motivasyonla hazırlanıyoruz daha iyisini başarmak için çalışıyoruz. Katılımcılarımızdan gelen harika geri bildirimler aslında en büyük motivasyonumuz. Yeniliğe değer verdiğimiz için 'Paten Yarışı’ kayıtlarını açtık inanılmaz bir destekle karşılaştık herkese çok teşekkür ederiz.

“HEP BERABER BİTİRECEĞİZ”

Yarışa geldiğimizde ve yol güzergahında katılımcıları neler bekliyor?

Katılımcıları 12 Haziran Cumartesi günü Spor Festivali’nde ‘Kit Teslim’ alanı karşılamış olacak. Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde10k kayıtlı olan katılımcılar koşu çantası, çipli göğüs numarası, koşu tişörtü, emanet eşya bırakma fişi, protein bar, makarna partisi katılım fişi ve tanıtıcı broşürlerin olduğu bir kit teslim olacak.

Bağdat caddesi üzerinde yaklaşık 5/6 noktada koşucularımızı ve patencilerimizi markaların desteğiyle müzik ve bando gibi destekleme alanlarıyla karşılaşacak. Herkes bizim için önemli, yarış parkurunda kimse yalnız koşmayacak hep beraber bitireceğiz.

Pandemi koşullarına göre önlemleriniz neler, katılımcılar kendilerini güvende hissedebilir mi?

Pandemi koşullarına uygun olarak izinlerimizi aldık. HES kodu girişi, otomatik ateş ölçer, dezenfekte istasyonları, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak organizasyonumuz gerçekleşecek.

Katılımcılarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyoruz ki hep beraber dikkat edersek daha çok güvende hissederiz.