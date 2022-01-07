“Buzzfest” heyecanı devam ediyor!

Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış'ta düzenlenen Buzzfest Fetivali'ne Kadıköylüler kadar diğer ilçelerde yaşayan İstanbullular da yoğun ilgi gösteriyor

Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeni ile geçen yıl ara verdiği Buzzfest’i, bu yıl kontrollü kısıtlamalarla yeniden düzenledi. 24 Aralık tarihinde açılışı yapılan, 28 Şubat'a kadar sürecek olan festival için, Kalamış Atatürk Parkı’nda Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iki sahasında, özel bir teknoloji kullanılarak buz pisti ve kaydırağı hazırlandı.

Dört yaş üzeri her katılımcıya açık olan festival kapsamında kaydını yaptıranlar, 30 TL ücret karşılığı kask ve buz pateni kiralıyor. 10 dakika temel eğitimin ardından da 20 dakika buz pateni ile kayabilecek. Buz kaydırağını kullanmak isteyenler ise 20 TL ödedikten sonra dört defa şişme botlar ile kaydıraktan kayabilecek.

“SAĞLIK EKİPLERİ ALANDA”

Buz pateni eğitmenlerinin temel eğitim verdiği, pist içinde ihtiyacı olan herkese yardımcı olduğu, herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale edilebilmesi için de Kadıköy Belediyesi sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu festival, her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Buzda kayanların mutluluğuna ortak olmak, düşüncelerini almak için 2 Ocak Pazar günü festival alanına gittik.

“DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU”

“Ataşehir'de oturuyorum. Kadıköy Belediyesi'ni sosyal medyadan takip ediyorum” diyen Merve Ünal, “Festival bilgisini de sosyal medyadan gördüm. İlk defa bugün geldik. Buz pateni yapmayı çok istiyordu. Geçen hafta doğum günüydü. Kızım Derin'e doğum günü hediyesi oldu. Çok güzel ve keyifli bir organizasyon. Ayrıca fiyatlar da çok uygun” dedi. Nurgül Erden ise, “İlk defa kayıyorum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Kenardan kenardan kaysam da yine de eğlenceli. Eğitmenler hemen yardımcı oluyor. Keşke çok iyi kayabilseydim” diye konuştu.

“İHTİYACIMIZ OLAN BİR ŞEYDİ”

Cafer Fırat, “Kartal'da oturuyoruz. Eşim sosyal medyadan görmüş. Pandemi öncesi yapıldığı zaman da gelmiştik. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Çocuklar için çok eğlenceli. Kızım hem buz pistini hem kaydırağı kullandı. İkisinde de büyük keyif aldı” dedi. Tülin Anbar da şunları dile getirdi: “Maltepe'de oturuyorum. Arkadaşım torununu getiriyordu. Onun vasıtasıyla öğrendim. Ben de torunum ile geldim. Gayet güzel ve keyifli bir organizasyon. Her şey çok güzel düşünülmüş. İhtiyacımız olan bir şeydi. O yüzden çok memnunuz.”

“YARDIMA İHTİYACI OLANLARIN YANINDAYIZ”

Buz pateni eğitmeni Ceren Yıldız da “Buz pateni pistinde kayma öncesi 10 dakika temel eğitim veriyoruz. Eğitimde temel adımlar, doğru düşme, denge kaybında yapılması gerekenler yer alıyor.. Eğitmen olarak pistte dört kişiyiz. Alan içinde yardıma ihtiyacı olanların yanındayız. Bütün kişileri takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.