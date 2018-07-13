Bu gece futbol kültürüne adandı!

Kadıköy’de gerçekleşecek “Meşin Yuvarlağın Peşinde” etkinliğinde “Dünya Kupası’na kayıtsız kalamayan gençler” bir araya gelecek

Kadife Sokak’ta bulunan BİNA’da, futbol tutkunları için doğrudan, ucundan ya da kıyısından yolu futboldan geçen parçaların çalınacağı bir pati yapılacak. 15 Temmuz Pazar gecesi gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar dünya kupalarından efsanevi anların görüntüleri ve geceye özel Tsubasa ve Batistuta kokteylleri eşliğinde, Dünya Kupası final maçına hazırlanacak. DJ kabinde ise Haluk Damar, Deniz Bankal, Furkan Nuka Birgün ve Cem Kayıran olacak.