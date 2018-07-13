Haftalık Bağımsız Gazete 13 Temmuz 2018
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Bu gece futbol kültürüne adandı!

Kadıköy’de gerçekleşecek “Meşin Yuvarlağın Peşinde” etkinliğinde “Dünya Kupası’na kayıtsız kalamayan gençler” bir araya gelecek

Bu gece futbol kültürüne adandı!
Alper Kaan YURDAKUL

Kadife Sokak’ta bulunan BİNA’da, futbol tutkunları için doğrudan, ucundan ya da kıyısından yolu futboldan geçen parçaların çalınacağı bir pati yapılacak. 15 Temmuz Pazar gecesi gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar dünya kupalarından efsanevi anların görüntüleri ve geceye özel Tsubasa ve Batistuta kokteylleri eşliğinde, Dünya Kupası final maçına hazırlanacak. DJ kabinde ise Haluk Damar, Deniz Bankal, Furkan Nuka Birgün ve Cem Kayıran olacak.

Etiketler; #alper kaan yurdakul #meşin yuvarlağın peşinde #bina #sportart
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