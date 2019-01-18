Bostancı son virajda

Birinci Amatör Lig’de 15.grupta mücadele eden Bostancıspor ligin bitimine son üç maç kala şampiyonluk iddiasını koruyor

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yeldeğirmeni, Bostancı ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmadı. Fikirtepe’nin altyapı atılımı hamlesiyle liglere katılmama kararının ardından 1. Amatör Lig’de Koşuyolu Spor Kulübü, Bostancı Spor Kulübü ve Yeldeğirmeni Spor Kulübü mücadele etmeye başladı.

Koşuyolu en erken havlu atan takım oldu. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ekip grupta galibiyet yüzü göremedi. Yeldeğirmeni ise son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Süper Amatör Lig şansını “başka bahara” bıraktı. Ligde şampiyonluk iddiası devam eden tek takım ise Bostancıspor… Matematiksel olarak mümkün olsa da işleri hiç kolay değil. Bundan üç hafta önce lider olan Bostancı, son maçlarda aldığı mağlubiyetlerle liderliği Selimiye’ye kaptırdı. Ligin bitimine üç maç kalırken, Bostancı bütün maçları kazansa bile Selimiye’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Bu yıl kuruluşunun ardından 29.yılını geride bırakan Bostancıspor da Süper Amatör Lig’den düşüşünün ardından yeni yönetimi ve kulüp başkan Fatih Bilir ile tekrar Süper Amatör’e çıkmak için ter döküyor. 15. Grupta 27 puanla devam eden Bostancı, bu sene lige Deniz İşletmeleri’ni “8-0”lık farklı bir skorla yenerek başladı. Sezonda Taçspor ve Pendik Kavakpınar galibiyetleri de hemen arkasından geldi. 4. Haftada ilk mağlubiyetini Orhanlıspor’a karşı alan ekip, 5. Haftada Gülensu Spor ve 6.haftada Heybeliada ile berabere kalınca ligdeki avantajını kaybetti. Bu sonuçların hemen ardından toparlanan Bostancı ligdeki en önemli rakiplerinden Selimiye’yi “2-0”, ilk devrenin son maçında da Kartal Elçi’yi “2-1” yenerek zirveye tekrar ortak oldu. 10. Haftada Taçspor ile karşılaşan Bostancı “1-0” galip gelerek liderlik koltuğuna oturdu.

Liderlik koltuğundan sonra işler pek iyi gitmedi. Sonraki hafta 1-1 berabere kaldı. Beraberliğin hemen ardından ligde 9 takım olduğu için sonraki maçı bay geçti. Son hafta da Gülensu Spor ile karşılaşan ekip 1-0 yenilince son üç haftada 8 puan kaybetmiş oldu.

BOSTANCI NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine son üç hafta kala Bostancıspor’un 27 lider Selimiye’nin 32 puanı var. Aralarında beş puan fark bulunuyor. Bostancı tüm maçları kazansa dahi Selimiye’nin en az beş puan kaybetmesi lazım. Bostancı’yı zorlu bir fikstür bekliyor. Önümüzdeki hafta form olarak iyi bir sezon geçiren Heybeliada ile karşılaşacak olan Bostancı, sonraki hafta lider Selimiye ile karşılaşacak. Son hafta ise ligde iddiası kalmamış Kartal Elçi, Bostancı’nın konuğu olacak.

6 PUANLIK MAÇ

Bostancı için belki de en önemli hafta 17. Haftada karşılaşacağı Selimiye maçı. Bostancı bu maçı kazandığında hanesine üç puan yazdıracağı gibi, ligdeki en önemli rakibi Selimiye de üç puan kaybetmiş olacak. Yani Bostancı bu maçı kazanır ve Selimiye kalan iki maçının birinde berabere kalırsa Bostancıspor şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.

YELDEĞİRMENİ BAŞKA BAHARA

Yeldeğirmeni son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Süper Amatör lige çıkma ihtimalini yitirdi. Birinci Amatör Ligde ligin ilk haftasında Ataşehirgücü’nü “5-0” yenerek lige ‘bu yarışta ben de varım’ diyerek başlayan Yeldeğirmeni, ardından ikinci haftada Şile’yi “2-1” yendi. Üçüncü haftada Kartal Çavuşoğlu ile “0-0”, dördüncü haftada Yamanspor ile “2-2” berabere kalsa da ligdeki liderliğini korudu. Yeldeğirmeni, ilk mağlubiyetini 6.haftada Sancaktepe’ye karşı “2-1”lik skorla aldı ve devre arasına girmeden önceki son maçta Kanlıca’yı “2-0” yenmeyi başardı. Başarılı istatistiğine ikinci devrede de devam eden Yeldeğirmeni iki hafta önce Şile ile karşılaşarak “2-1” galip ayrılırken, geçtiğimiz hafta Kartal Çavuşoğlu’nu “2-0”la geçti. Liderin yalnızca iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Yeldeğirmeni elindeki şansı iyi değerlendiremedi ve Yamanspor’a “3-2” yenildi. Ne olduysa bu haftadan sonra oldu. Yel değirmeni ardından Valide Tayfun’a “2-1” ve Sancaktepe’ye “4-1” yenildi ve 24 puanda üçüncü olarak kaldı. Ligin bitimine son iki hafta kalırken lider Sancaktepe ile arasında 8 puan bulunan Yeldeğirmeni, son iki hafta kala havlu atmış oldu.