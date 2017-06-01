Boksun kalbi Kadıköy’de attı

Kadıköylü boksörler 10 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı

Kadıköy’de son yıllarda boks sporu denilince ilk akla gelen kulüplerinden olan Kadıköy Boks Spor Kulübü, Türkiye ve yurt dışından takımların katıldığı a matör boks şampiyonası düzenledi.

Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün geçtiğimiz hafta düzenlediği ve gün boyu devam eden Kadıköy Amatör Boks Şampiyonası’nda Kadıköylü sporcular 10 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvada öne çıktılar.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Kadıköy Amatör Boks Şampiyonası’na Ankara, Adana, İzmir, Kırıkkale, Balıkesir illerinden ve ayrıca Ukrayna, Belçika, Almanya’dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

KAMP İÇİN TERCİH KADIKÖY

Kadıköy Boks Spor Kulübü olarak dünya çapında isimleri Kadıköy’den dünya boksuna kazandırmak amacıyla çalıştıklarını söyleyen tecrübeli antrenör Serdar Avcı, “Hedefimiz 2020 Olimpiyatları’na sporcu gönderebilmek. Kadıköy’ün spor kulübü olarak bokstaki başarılarımız ve spora katkılarımız dolayısıyla hem yurt içi hem de yurt dışından pek çok takım Kadıköy’e gelip kulübümüzde kamp yapmak istediklerini bize iletiyorlar. Boksun tanıtımı ve gelişmesi için gerçekleştirdiğimiz bu turnuva aynı zamanda Kadıköy’ün tanıtılması adına da bu güzel bir gelişme” dedi.

Serdar Avcı gelecek yıl uluslar arası düzeyde daha geniş bir boks şampiyonasını her yıl Kadıköy’de düzenlemek için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti.