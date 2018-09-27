Boksta “Gurur Gecesi”

Kadıköy Boks Kulübü’nün ikincisini düzenlediği İstanbul Boks Gecesi unutulmaz anlara sahne oldu

Aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye’de ve dünyada gözleri üzerine çeken bir kulüp haline gelen Kadıköy Boks Kulübü, “Boks Geceleri” düzenlemeye devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilen gece Ümraniye Haldun Alagaş Spor Tesisleri’nde 22 Eylül Cumartesi akşamı düzenlendi.

Kadıköy Boks Kulübü antrenörü Serdar Avcı tarafından organize edilen gecede, Türkiye’de yaşayan ve gurbetçi boksörlerle, yabancı boksörler kozlarını paylaştı.

“ARSLAN SERİYİ 10’LADI”

Gecenin ana maçında Fırat Arslan, GBU yarı ağır siklet şampiyonluk kemerini korumak için ringe çıktı. Tanzanyalı Pascal Ndomba ile karşılaşan Fırat Arslan, rakibini 2.rauntta nakavt etmeyi başardı ve kemerini korudu. Arslan, ayrıca galibiyet serisini de 10 maça çıkardı.

Gecenin yan ana maçında Avrupa şampiyonu boksörümüz Emre Çukur ringe çıktı. Emre Çukur, Gürcü rakibi Dato Kvaratskhelia ile 6 raunt boyunca kıran kırana bir mücadele yaptı. 6 raundun sonunda karşılaşmayı boksörümüz Emre Çukur puanla kazandı.

KADIKÖY BOKS’UN GENÇ YETENEĞİ

Kadıköy Boks Kulübünün genç boksörü Tarık Sözer de ringe çıktı. Sözer, Giorgi Beroshvili ile karşı karşıya gelirken, rakibini 3.rauntta nakavt etmeyi başardı ve profesyonel kariyerinde 6’da 6 yaptı.

İLK PROFESYONEL KADIN

Kadınlar boksunun yükselen yıldızı, Türkiye’nin ilk profesyonel kadın boksçusu ünvanına sahip, Kadıköy Boks Kulübü oyuncusu Serenay Çetin de gecede ringe çıktı. Tamar Nazarashvili ile karşılaşan Serenay Çetin, rakibini 3.rauntta nakavt ederek, dövüştüğü 4 profesyonel maçın 3’ünü nakavtla kazanmış oldu.

KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kadıköy Boks Kulübü, Türkiye’nin ilk profesyonel boks kulüplerinden. Yetiştirdiği birçok başarılı sporcuyla, amatör ve profesyonel boks dünyasında adından söz ettiriyor. Antrenörleri aynı zamanda Türk Milli Takımı ile Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şubesi’ni de çalıştırmakta. Kulüpte her yaşa uygun boks dersleri veriliyor. Yeni dönem kayıtları ise başlamış durumda. Dersler Ekim’de başlayacak elinizi çabuk tutar ve bu dönemde kayıt yaptırırsanız erken kayıt avantajlarından faydalanmanız mümkün.

Detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için “http://kadikoyboks.com“ adresini ziyaret edebilir, Rasimpaşa Mahallesi, Yavuztürk Sokak’ta bulunan yerine uğrayabilir veya “0541 859 58 84” numarasını arayabilirsiniz.