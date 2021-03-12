Haftalık Bağımsız Gazete 12 Mart 2021
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“Bisikletle Yönet”

Bisiklet Kadınları Çalıştayı’nın üçüncüsü salgın tedbirleri kapsamında çevrimiçi de gerçekleşecek.

“Bisikletle Yönet”
Emre Caka

Kadınların ulaşım özgürlüklerini geliştirme, sürdürülebilir şehirler yaratma ve kadın dayanışması yaratmayı amaçlayan bir inisiyatif olan Zincir Kıran Kadınlar’ın daha önce iki defa Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlendiği “Bisiklet Kadınları Çalıştayı” bu yıl salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar “Kadın-Bisiklet ve Yolculuk” ve “Kadın-Bisiklet ve Girişimcilik” konularında 20 kadın konuşmacının ağırlandığı Bisiklet Kadınları Çalıştayı’nın üçüncüsü bu yıl “Bisikleti Yönet” başlığıyla yapılacak.

CANLI İZLENEBİLECEK

Çalıştay, 18 Mart Perşembe ve 19 Mart Cuma akşamları 18.00-20.00 saatleri arasında  gerçekleşecek. Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak’taki Bisiklet Atölyesinde düzenlenecek çalıştayda sekiz kadın konuşma yapacak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı buluşma, Zincir Kıran Kadınlar’ın Instagram ve Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 

Etiketler; #yönet #kadikoy #bisiklet
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