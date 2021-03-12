“Bisikletle Yönet”

Bisiklet Kadınları Çalıştayı’nın üçüncüsü salgın tedbirleri kapsamında çevrimiçi de gerçekleşecek.

Kadınların ulaşım özgürlüklerini geliştirme, sürdürülebilir şehirler yaratma ve kadın dayanışması yaratmayı amaçlayan bir inisiyatif olan Zincir Kıran Kadınlar’ın daha önce iki defa Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlendiği “Bisiklet Kadınları Çalıştayı” bu yıl salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar “Kadın-Bisiklet ve Yolculuk” ve “Kadın-Bisiklet ve Girişimcilik” konularında 20 kadın konuşmacının ağırlandığı Bisiklet Kadınları Çalıştayı’nın üçüncüsü bu yıl “Bisikleti Yönet” başlığıyla yapılacak.

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Çalıştay, 18 Mart Perşembe ve 19 Mart Cuma akşamları 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak’taki Bisiklet Atölyesinde düzenlenecek çalıştayda sekiz kadın konuşma yapacak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı buluşma, Zincir Kıran Kadınlar’ın Instagram ve Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.