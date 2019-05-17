“Belediyeler desteğini çekerse amatör kulüpler kapanır”

Hasanpaşa Spor Kulübü Başkanı Burhan Tan ile amatör futbolu konuştuk ve Hasanpaşa Spor’un tarihine yolculuk ettik

Gazete Kadıköy amatör futbol kulüplerinin nabzını tutmaya devam ediyor. İkinci Amatör Lig devam ederken son hafta sonuçlarıyla birlikte iddiasını koruyan hiçbir Kadıköy takımı kalmadı. Bu hafta İkinci Amatör Lig’e güzel bir başlangıç yapan fakat son haftada aldığı mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden kopan Hasanpaşaspor’un başkanı Burhan Tan ile söyleştik.

İLK YILINDA ŞAMPİYON

Kendinizden bahseder misiniz?

Ben Burhan Tan. 1952’de Yugoslavya’da doğdum. Küçük yaşta buraya geldik. Eğitim hayatıma burada başladım. Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi 2. Dönem Meclis Üyesi görevinde bulundum.

Hasanpaşa Spor Kulübü’nün kuruluş hikâyesi nedir?

Ben Zeynep Kamil Hastanesi’nin çevresinde eczacılık yapıyordum. 1984 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nde gayri federe olarak spor kulübünü kurduk. O sene katıldığımız turnuvadan şampiyonlukla ayrıldık. Hasanpaşa’nın eksiklerinden biri spor kulübü olmamasıydı. Belediye meclisi üyesi olduğum zamanda Hasanpaşa halkına bir spor kulübü kazandıracağıma söz vermiştim. Sözümü tutarak 91-92 futbol sezonunda. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Müracaatımız kabul edildikten sonra katıldığımız ilk yıl olan 91-92 sezonunda namağlup şampiyon olduk.

“KIT KANAAT GELDİK”

Kulüp olarak imkânlarınız neler?

Bugünlere kadar kıt kanaat geldik. İdmanlarımızı Fenerbahçe Kulübü’nün Fikirtepe tesislerinde yapıyoruz. Bu imkânı bize yıllardır sağladıkları için teşekkür ediyorum. Tesisimiz olmadığı gibi bir kulüp binamız da yok. Baklavacı Gülloğlu’nun sahibi Nejat Güllü’nün desteğiyle Güllüoğlu’nun alt katında bir bodrum katında malzemelerimizi depoladık.

Kadıköy’deki amatör kulüplerin sorunları sizce neler?

Kadıköy’de 11 kulüp var ama idman yapacak sahamız yok . Bir tek Fikirtepe Dumlupınar’ın stadı var. Kadıköy’de yapılaşma esnasında hiç bir şekilde yeşil alan ayrılmamış spor tesisi için.

“ÇOK DAHA GÜZEL BİR KADIKÖY…”

Eski Kadıköy nasıldı? 80’lerde 90’larda idman sahası bulabilir miydiniz?

Çok daha güzel bir Kadıköy vardı eskiden. Ben hala söylüyorum. O zamandan bugüne saha olarak ayrılacak birçok alan vardı. Maalesef rantın kurbanı oldu bu alanlar. En basitinden Gazhane’nin içinde küçük bir tesis bile yapılabilirdi. En azından idman yapabileceğimiz bir saha olurdu. O alanı değerlendiremedik.

Hasanpaşaspor tarihinde unutamadığınız bir maç var mı?

Kartal 75. Yıl Stadı’nda 5-6 sene evvel Kartal Gençlerbirliği ile oynuyorduk. Şampiyonluğuna oynuyoruz; lideriz. Karşı takımın iddiası yok. Bizim arkadaşlarımız hafife aldılar ilk devre 2-0. İkinci devrede 3-0 geriye düştük. Sonra 3-1 oldu. Bizim stoper arkadaşımız topa vurdu. Direğe çarpıp top çıkınca arkadaşımız gayri-ihtiyari küfür etti. Hakem de kendine edildiğini sanınca ortalık karıştı. Devamında hakem bizim çocuğa vurdu. Bizim sporcularımız da arkadaşları yumruk yiyence saldırdı. O gece adliyelik olduk. O maçta hükmen mağlup sayıldık. Bunun dışında 3 puan silinme cezası aldık, bundan dolayı ligden çıkamadık.

HÂKİMİN KARARI DÖNÜYOR HAKEMİN DÖNMÜYOR

Bu sene İkinci Amatör Lig’de durumlar nasıl?

Bu sene iyi bir başlangıç yaptık baya da iyi gidiyorduk. Dün birazcık sekteye uğradı takımımız. Bu sene çıkışımız zorlanacak. Bu sene yine 6 puanlık bir ceza aldık. Hakem sorunu amatör kulüplerin en büyük handikabı. Hakem Derneği, 16-17 yaşındaki çocuğu 15 günlük kurstan sonra sahaya sürüyor. Ben birçok masraf yapıyorum kulübüme ama o çocuk kaderimle oynayabiliyor ki bu sezon oynadı da. Yani mahkemede hâkimin aldığı karar Yargıtay’dan dönebiliyor ama hakemin sahada aldığı karar dönemiyor. Böyle bir sistem var.

Kadıköy takımlarındaki genel başarısızlık seyrini neye bağlıyorsunuz?

Maddi olanağımız yok. Senelik yardımlarda bulunuyor belediye. Müteşekkirim o konuda ben Aykurt Bey’e. Sadece bana değil bütün kulüplerimize yardım etti. Kaliteli topçu aldığınız zaman çocuk sizden harçlık istiyor. Veremiyorsunuz. Anadolu Yakası’ndaki kulüplerin çoğu Kadıköy takımlarının kendi gruplarında olmasını istiyor. Maalesef gelinen durumda belediyeler amatör takımlara yardımı kestiği an tesisi olmayan hiçbir kulüp iki yıldan sonra dayanamaz kapatır.

AMACIMIZ SPORCU YETİŞTİRMEK

Hasanpaşa olarak hedef ve amaçlarınız neler?

Ben göçmenim, yoklukla geldim. Su sattım, gazete sattım... Okuldan çıkıyordum gazete satıyordum. Hiç utanmıyorum bunları söylerken. Buradaki çocukların çoğu fakir fukara. Ekonomik şartları baya kötü. Bütün amatör spor kulüplerinin hedefi önce sporcu yetiştirmektir. Aynı zamanda amatör spor kulüplerinin amacı gençleri kötü yoldan ve bağımlılıktan kurtarmaktır. Biz bu çocukları tinerden, baliden kurtarabiliyorsak; ne mutlu bize.

Eskisine göre amatör futbola ilginin azalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Altyapıya sporcu bulamıyoruz. Şimdiki çocuklar maalesef internet çocuğu. Sporcu bulmakta zorlanıyoruz. Ben buraya yazıyorum. U14 – U15 ihtiyacımız var diye; o yaştaki çocukların gelişmesi için spor kulüplerinin çok büyük faydası var.

HER MAÇA FARKLI FORMA

Her maç farklı forma giydiğinizi söylediniz, neden?

Hasanpaşa’nın en büyük gurur kaynağı spor kulübümüzün malzeme yönünden zengin olmasıdır. Sporcularımız hiçbir sene içinde aynı formayı ikinci defa giyme şansı yoktur. Tarihimiz boyunca yaptırdığımız formaları sakladık. Her maç başka bir sezonun formasını giyiyoruz. Bu takımımızı diğer kulüplerden ayıran bir şey. Sene sonunda hepsi yıkanıp naftalinleniyor.