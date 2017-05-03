Belediye takımı galibiyetle başladı

Kadıköy Belediyesi Basketbol takımı, BC Cup’ta Top 16’ya da galibiyetle başladı

Grubunda geçen senenin şampiyonu İstanbul Barosu - ENKAZ ve Beyefendiler takımları bulunan Kadıköy Belediyesi, final grubunda da ilk maçı kazandı. ENKA’lılardan oluşan ENKAZ Basketbol Takımı ile oynayan Kadıköy Belediyesi sahadan 55-46’lık skorla galip ayrıldı.

Mücadeleye Fırat Budakoğlu ve Enis Gürler’in sayılarıyla başlayan Kadıköy Belediyesi ilk yarıyı 31-19 önde tamamladı. Üçüncü periyotta fark tek haneli sayılara inse de, Kadıköy Belediyesi, Murat Daragenli ve basketbolseverlerin çok yakından tanıdığı Bekir Yarangüme ile sayılar bularak üstünlüğünü korumaya devam etti ve Top 16’ya galibiyetle başlangıç yapmış oldu. Kadıköy Belediyesi takımından Bekir Yarangüme maçın oyuncusu seçildi.

Kadıköy Belediyesi Basketbol Takımında hedef, gruptaki diğer iki maçını da kazanarak çeyrek final eşleşmeleri sonucu gelecek rakibini beklemek. Bu sene ilk defa katıldığı BC CUP organizasyonunda çok başarılı maçlar çıkaran Kadıköy Belediyesi Basketbol Takımı seyircilerine seyir zevki yüksek kaliteli bir basketbol izletiyor.