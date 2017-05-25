Belediye Olimpiyatlarında kupaya doğru

Kadıköy Belediyesi personelinin mesai bitiminin ardından düzenlediği olimpiyatlarda kupa haftası

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları’nın ikincisi tamamlanmak üzere.

Bu yıl Kadıköy Belediyesi 6 spor branşında belediye spor turnuvası düzenledi. Kadıköy Belediyesi’nden 180 kişi futbolda, 46 kişi boccede, 32 kişi tavlada, 32 kişi dartta, 24 kişi masa tenisinde, 24 kişi de plaj tenisinde turnuvalara katıldı.

Turnuvada müsabakalar Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde 24 Nisan 2016 – 26 Mayıs 2017 tarihlerinde 17:00-20:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Maç saatleri personelin çıkış saatlerine göre ayarlandı ve maçlar 17.30-18.00-18.30-19.00 saatlerinde oynanıyor. Turnuva maçları Kalamış spor merkezi halı sahalarında yapılıyor.

İlk tur lig usulü, ikinci tur ise çapraz eşleşme ile eliminasyon sistemine göre oynandı. Takımlar 7 as, 5 yedek oyuncudan oluştu. Grup maçları tek devreli lig usulü üzerinden oynandı.

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı tüm müdürlükler ve bağlı birimler arasında yapılan futbol turnuvada sona yaklaşıldı. 26 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediye Başkanı ve Kadıköy Belediyesi yöneticilerinin de katılacağı törenle kupalar sahiplerini bulacak. Turnuvada şampiyon takım, finalist takım, en centilmen takım, gol kralı olan oyuncular kupa madalya ve hediyeler ile ödüllendirilecek.

Tenis, kadınlar ve erkeklerde 18, 35 ve 45 yaş üstü kategorileri ile çiftler kategorilerinde düzenlendi. İlk tur lig usulü, ikinci tur ise çapraz eşleşme ile eleminasyon sistemine göre oynandı. Grup maçları tek devreli lig usulü üzerinden oynandı.

Masa Tenisi, Dart, Tavla ve Bocce turnuvaları da Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları kapsamında yer alan diğer branşlar arasında yer aldı.

Turnuva her ne kadar belediye personeli arasında olsa da Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde düzenlenen turnuvalara Kadıköylüler de ilgi gösteriyor. Özellikle oldukça heyecanlı geçen futbol maçlarını izlemek üzere Kalamış’a gelen ilçe sakinlerini görmek mümkün.