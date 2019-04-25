Bayram havasında turnuva

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı adına düzenlenen “19 Mayıs’ın 100.Yılı” etkinlikleri 16 Nisan’dan başladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.yılı yurdun dört bir tarafında özel etkinliklerle kutlanacak. Kadıköy ise kutlamalara bir ay öncesinden başladı. Kadıköy Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “19 Mayıs’ın 100.Yılı” etkinliklerinde futboldan, basketbola; voleyboldan badmintona birçok spor dalında turnuvalar düzenleniyor.

“Küçükler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” kategorilerinde yarışan sporcu öğrencilerin ilk müsabakaları 16 Nisan’da “Futbol Şenliği” ile başladı. Futbolun ardından basketbol, voleybol ve badminton turnuvaları ile devam edecek etkinlikler 24 Mayıs’ta Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.