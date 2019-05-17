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Bayram gibi turnuva!

Kadıköy Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen “19 Mayıs’ın 100.Yılı” etkinliklerinde futboldan basketbola, voleyboldan badmintona birçok spor dalında turnuvalar düzenlendi

Bayram gibi turnuva!
Alper Kaan YURDAKUL

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.yılı yurdun dört bir yanında özel etkinliklerle kutlanıyor. Kadıköy ise kutlamalara bir ay öncesinden başladı. Kadıköy Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “19 Mayıs’ın 100.Yılı” etkinliklerinde futboldan, basketbola; voleyboldan badmintona birçok spor dalında turnuvalar düzenlendi.

ÖDÜL TÖRENİ CAFERAĞA’DA

“Küçükler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” kategorilerinde yarışan sporcu öğrencilerin ilk müsabakaları 16 Nisan’da “Futbol Şenliği” ile başladı. Futbolun ardından basketbol, voleybol ve badminton turnuvaları ile devam eden etkinlikler geçtiğimiz hafta sonlandı.

Turnuva 24 Mayıs’ta Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak. Turnuva sonucunda okul puanlamasında Erenköy Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu birincilik, Çiftehavuzlar Ali Haydar Ersoy Ortaokulu ikincilik ve Melahat Akkutlu Ortaokulu üçüncülük kupasına kavuşacak.

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