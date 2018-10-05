Basketbolda sezon açıldı

Dört aylık aranın ardından TBF tarafından düzenlenen altyapı basketbol liglerinde sezon başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 18 yaş altı sporculara yönelik gerçekleştirilen altyapı ligleri bu hafta gelenekselleşen hakemlerin mekik koşusuyla başladı. Caferağa Spor Salonu’nda onlarca hakemin katılımıyla gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fiziksel antrenmanlar yapıldı. Pazartesi günü başlayan ilk maçlar Perşembe gününe kadar devam etti. Kadıköylü kulüpler genel olarak sezona iyi başlarken, maçları ve skorları sizler için derledik.

SUADİYE İKİYE KATLADI

U-18 Erkekler kategorisinde yarışan üç Kadıköy takımı bulunuyor. Bu üç takımın ikisi Suadiye Basketbol’a ait. Suadiye Basketbol’un A ve B takımları haftaya fırtına gibi başladı. Kulübün A takımı Çarşamba akşamı oynadığı maçta Girişim Spor’u 61-37 mağlup ederken, B takımı da Ataşehir Doğuş karşısında 61-47’lik skorla galip ayrıldı.

U-18’de mücadele eden efsane basketbolcu Fehmi Sadıkoğlu’nun kulübü FESA ise İ.T.Ü. karşısında direnemedi. Takım 82-52 mağlup oldu.

“EN SKORER TAKIM”

Geçtiğimiz sene büyük bir performans göstererek kupaları toplayan Erenköy Işık’ın U-16 ligindeki takımı, Parlayan Yıldızlar’ı 43-31 mağlup ederek sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

Moda Basketbol U-16 takımı maçı 79 sayı atarak kazandı. Beşyıldız Sporla oynayan takım 79-56’lık skorla ligin en çok sayı olan maçını oynamış oldu.

Kızıltoprak Spor Kulübü ise Pamukspor ile oynadığı müsabakayı 55-45’lik skorla kaybetti

Suadiye Basketbol’un U-16 takımı ise Pendik Belediye karşısında 43-31 mağlup oldu.

“ŞAMPİYONA EZİCİ FARK”

U-14’te Erenköy Işık yine farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz senenin şampiyonu D.S.İ ile oynayan ekip maçı 67-44 gibi ezici bir farkla kazandı.

Merkezi Kadıköy’de bulunan C.S.K.A. Moskova’nın Türkiye organizasyonu takımı da Erenköy Işık ile oynadığı maçı 74-54 kazandı.

Suadiye Basketbol’un ligdeki A takımı Genç Paşabahçe’yi 89-44 yenerken, B takımı Ataşehir Doğuş’a 46-35 mağlup oldu.

“İDDİALIYIZ”

Gazetemize yeni sezon değerlendirmesi yapan Suadiye Basketbol antrenörü Mustafa Çift, “Sezon açıldı, ilk maçlarımıza çıktık. İddialı olduğumuz kategoriler var. İyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Tüm Kadıköy kulüplerine de başarılar diliyorum.” diye konuştu.

KURAL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

İki sene önce getirilen yeni kurallar basketbol camiasında tartışma yaratmış, oyunun oynanışında bazı kısıtlamalar koyan ilgili kuralların evrensel basketbol normlarına ters olduğu yorumları gelmişti. Kadıköylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar sonuç verdi kurallar kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve U-12 liglerinde kuralların devam edeceği açıklandı.

U-12, U-11 ve U-10 ligleri ise 8 Ekim Pazartesi günü başlayacak.