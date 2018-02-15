Basketbol’da Erenköy Işık rüzgârı

Kadıköy’ün basketbol takımlarından FMV Erenköy Işık Spor Kulübü‘nün küçük grupları son haftalarda aldığı başarılarla göz dolduruyor

Işık Okullarında okumuş öğrencileri bir araya getirebilmek ve Işık Okulları’nda okuyan öğrencileri sportif açıdan değerlendirip yeteneklerini keşfederek Türk Sporuna katkıda bulunabilmek amacıyla 1998 yılında kurulan Işık Spor Kulübü’nün Kadıköy şubesinin çocuk basketbolcuları son haftalarda oynadıkları maçlarda kazanmayı bildi. Galatasaray ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımlarla karşılaşmalarına rağmen sahadan galip ayrılan Erenköy Işık Spor Kulübü’nün nihai hedefi ise bütün küçük gruplarında şampiyonluk.

“DEV”LERİ YENDİLER

Erenköy Işık Lisesi’nde ilk güzel haber kulübün U11 AA liginde mücadele eden takımından geldi. Bayrampaşa Spor Salonu’nda Galatasaray ile oynadığı karşılaşmadan “59-16” gibi bol farklı bir skorla ayrılan U11 takımı, ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Takım geçen hafta da “66-24”lük skorla Beşiktaş’ı mağlup etmişti.

Kulübün Gelişim Ligi U13 Kırmızı Grubu’nda mücadele eden takımı ise bu hafta “All Star” ile karşılaştı. Maçın sonuna kadar üstün oyunundan taviz vermeyen takım sahadan “69-34” galip ayrıldı.

Kulübün Gelişim Ligi U12 Beyaz Grubu’nda mücadele eden takımı ise diğer takımlar gibi kazanmayı bildi. 12 yaş altında miniklerden oluşan takım Bahçeşehir İhtisas Spor Kulübü’nü git gellerle dolu çekişmeli bir maçın ardından “21-18” mağlup etti