Basketbolculara ilkyardım kursu

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen ilkyardım kurslarının Anadolu Yakası’ndaki adresi Caferağa Spor Salonu oldu. Onlarca basketbol görevlisi 6-7 Ocak’ta uzman ilkyardım eğitmenleri tarafından eğitime tabi tutuldu. Proje gelecek hafta sonlarında da farklı merkezlerde gerçekleşmeye devam edecek.