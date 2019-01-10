Basketbolculara ilkyardım kursu

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen ilkyardım kurslarının Anadolu Yakası’ndaki adresi Caferağa Spor Salonu oldu. Onlarca basketbol görevlisi 6-7 Ocak’ta uzman ilkyardım eğitmenleri tarafından eğitime tabi tutuldu. Proje gelecek hafta sonlarında da farklı merkezlerde gerçekleşmeye devam edecek.
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