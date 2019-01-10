Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ocak 2019
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Basketbolculara ilkyardım kursu

Basketbolculara ilkyardım kursu
Alper Kaan YURDAKUL

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen ilkyardım kurslarının Anadolu Yakası’ndaki adresi Caferağa Spor Salonu oldu. Onlarca basketbol görevlisi 6-7 Ocak’ta uzman ilkyardım eğitmenleri tarafından eğitime tabi tutuldu. Proje gelecek hafta sonlarında da farklı merkezlerde gerçekleşmeye devam edecek.

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