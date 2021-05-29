Basket sahasına sanatsal dokunuş

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki basketbol sahaları, sanatçı Dilara Akbal tarafından tasarlanan görsellerle yenilendi.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki basketbol sahaları, Kadıköy Belediyesinin desteği, Nikve ve Sportive’nin işbirliği ile grafik tasarımcısı ve illustratör Dilara Akbal tarafında tasarlanan görsellerle yenilendi.

Proje, sporun da en önemli iki ilkesi olan “eşitlik” ve “birlik olma”nın gücünden alınan ilhamla, yan yana iki sahanın oluşturduğu birliktelik ve mücadeleyi temsil ediyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı parkı ziyaret ederek, basketbol ve sanat kültürünü birleştiren projeyi yerinde inceledi. Basketbol sporuna ilgi duyan Odabaşı, sahada Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün spor eğitmenleriyle basketbol oynadı.