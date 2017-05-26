Başkan Nuhoğlu Boğaz’ı yüzerek geçecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29.su düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul Seçmeleri’ne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı

Burhan Felek Spor Kompleksi’nde 13-14 Mayıs’ta gerçekleşen seçmeler, 20-21 Mayıs’ta da Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda devam etti. Yarışa katılmak için yeterlilik almak isteyen yüzücü adayları Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda aday seçmelerine katıldı. Yüzücüler iki kıta arasında yüzmeye hak kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 20 Mayıs Cumartesi günü Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda seçmelere katılan yüzücü adayları arasındaydı. Sporun toplumun gelişmesine çok katkı sağladığını belirten Nuhoğlu, “Bu tür yarışmalarla beraber sporun yaygınlaşması gerekiyor. Toplumumuz sporla beraber daha konforlu bir yaşama sahip olur” diyerek herkesi spora teşvik etti.

YARIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ‘Herkes İçin Spor’ temasına uygun olarak düzenlenen geleneksel Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın 29.su 23 Temmuz 2017 Pazar günü İstanbul Boğazı’nda yapılacak.

Seçmelerin tamamlanması ile 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılma hakkı kazanan yüzücülerin listesi 3 Temmuz 2017 tarihinde bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr adresinden öğrenilebilecek.