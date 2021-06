Başka bir Amerika: Green Bay Packers

Halkın ve emekçinin takımı Green Bay Packers...

Amerikan sporları ve hele hele milyar dolarların döndüğü Amerikan Futbolu (NFL) dendiği zaman, Amerikan sporları ile ilgilenen Kuzey ve Orta Amerika kıtalarının dışında yaşayanların aklına para babası takım sahipleri ya da küresel kapitali elinde tutan çok uluslu şirketler geliyor. Ancak bunun da bir istisnası var ve bu durum "Başka bir Amerika mümkün" dedirtiyor. Halkın ve emekçinin takımı Green Bay Packers...

NFL tarihinin en köklü ve dev kulüplerinden olan Green Bay Packers, Indian Ambalaj Şirketi‘nin 21 yaşındaki sevkiyat memuru Earl Louis “Curly” Lambeau ve Green Bay Press Gazette gazetesinin 31 yaşındaki haber editörü George Whitney Calhoun tarafından Wisconsin eyaletinin Green Bay şehrinde, 11 Ağustos 1919 tarihinde kuruldu.

Şehirde Amerikan futbolunun günümüzde hâlâ var olan en eski takımı Packers kuruluyor. İlk yıllarda sponsor desteğiyle yürüttükleri (O dönem 500 dolar civarı destek alıyorlar) kulüp, dördüncü yılında ise iflas eşiğine geliyor. Diğer profesyonel takımların yaptığını yapıp kulübü büyük yatırımcılara satmak tek çıkar yol gibi gözükse de Packers, halka açılma kararı alıyor.

MİLYONERLERE DEĞİL HALKA AÇILIYOR

Şehrin halkı kenardan köşeden bulup buluşturduklarıyla Packers'ın hisselerini alıyor ve kulübü kurtarıyor. O kağıt parçaları Packers'ın günümüze kadar gelmesini sağlıyor. Kulübün şu anki yapısını kaybetmemesi ve zengin takım sahiplerinin eline geçmemesi için her şey düşünülmüş, her ne kadar NFL kurallarına uymak için şirket olarak gözükseler de kâr amacı gütmüyorlar. Packers, her zaman Green Bay'lilerin kalıyor.

SATILIRSA PARASI ŞEHİR İÇİN KULLANILACAK

Bir gün kulüp satılsa bile, gelecek para şehir halkının yararına kullanılmak üzere bir vakfa devredilecek. Üstelik bu modelle Amerikan futbolunun en büyük hanedanlıklarından birini oluşturup küçücük şehrin adını “şampiyonluk şehri”ne çıkarıyor Packers.

Green Bay Packers, tabiri caizse kendi yağında kavrulurken, toplamda 13 olmak üzere en fazla şampiyonluğu kazanan ekip olmayı başardı.

Binlerce "patronu" olan, kombine alıp maçları düzenli izlemek için yıllarca sıranın kendisine gelmesini bekleyen (20-30 yıl) Green Bay halkı, yaklaşık 200 bin nüfusu ile adeta Packers ile yatıp kalkıyor.

WİSCONSİN EYALETİNDE GREEN BAY

Wisconsin Eyaleti'ne olur da yolunuz düşerse, Green Bay Packer Onur Listesi Müzesi'ni görmeden veya en azından duymadan ayrılmanız pek mümkün değil. Müze, kariyerlerinde dönüm noktası oyunlar sırasında nasıl hissettiğini açıklayan ünlü Packers'ın kayıtları da dahil olmak üzere, bir dizi video ve ses gösterimi ile oldukça etkileşimlidir. Ayrıca takımın 13 şampiyonluk kupaları ve ünlü antrenör Vince Lombardi'nin ofisinin gerçek bir kopyası gibi pek çok eşsiz eser içeriyor.

Elbette bu patronsuz takımın şehrinde oturup soluklanabileceğimiz, malum bildiğimiz 'Millet Bahçeleri' adıyla betonlardan oluşanın aksine gerçekten bir botanik bahçesi var. 47 dönüm arazi üzerine kurulan botanik bahçesi, kışın leylak, yengeç gözü ve manolya gibi gelişen bitkileri barındıran Dört Mevsim Bahçesi de dahil olmak üzere farklı bitkilere ayrılmış durumda. 200 binden fazla bitkinin olduğu belirtiliyor. Yolunuz düşer ve teyit etmek isterseniz kolaylıklar...