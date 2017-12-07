3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli ve engelsiz vatandaşların katıldığı, “Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji” düzenlendi. 8. Uluslararası Barikat Film Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji” Mecidiyeköy’den başlayıp, Boğaz Köprüsü’nde son buldu. “Barikatsız Bir Dünya” için pedal çeviren engelli vatandaşlar Boğaz Köprüsü üzerine geldiklerinde, köprü kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Köprünün üzerinde bir süre bekleyen engelli vatandaşlar, balon patlatarak, “Barikatsız Bir Dünya” mesajı verdi.