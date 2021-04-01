BAL İÇİN STADYUMLAR HAZIR

17 Nisan’da başlayacak Bölgesel Amatör Lig (BAL) için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü stadyumların hazır olduğunu duyurdu.

2020 yılında İstanbul’un 39 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları desteklediğini açıklayan İBB, 20 branşta 8 milyon TL değerinde spor malzemesi ile kulüplerin ve sporcuların desteklendiğini belirtti. İBB, “Tüm saha ve statlar kulüplerin kullanımına sunularak hem antrenmanlar, hem de müsabakalar için önemli bir alt yapı desteği sağlanıyor. Ancak pandemi nedeniyle amatör lig maçlarının iptal edilmesi üzerine İBB statları ve sahaları geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana kapalı kaldı” ifadelerini kullandı.

15 haftada tamamlanacak olan müsabakaların başlama vuruşu öncesinde ise İBB tarafından hizmet verilen tüm stadyum ve antrenman sahaları kontrolden geçirildi.

STATLARDA TEMİZLİK VE TÜM TESTLER TAMAMLANDI

Kontroller ilk olarak BAL karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan Bayrampaşa’daki İBB Stadı, Sultangazi’deki Cebeci Spor Kompleksi Stadı, Bakırköy’deki Şenlikköy Stadı, Kağıthane Stadı ve Beyoğlu Stadı ile 2020 yılında açılan ve bu yıl ilk kez kullanılmaya başlayacak olan Yenikapı Spor Tesisine yönelik olarak gerçekleştirildi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında sporcu ve hakem odaları başta olmak üzere tüm bölümlerde geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı, tüm alanlar dezenfekte edildi. Ses ve sistem odaları, teknik bölümler; elektrik, elektronik ve ışıklandırma sistemleri ile skorboardlar da testten geçirildi.

FUTBOLCULAR ANTRENMANLARA BAŞLADI

İBB bünyesinde, TFF’nin müsabaka atadığı statların yanı sıra bulundukları bölgedeki futbol kulüplerine antrenman merkezi olarak hizmet veren sahalar da yer alıyor. Futbolcuların şimdiden antrenmanlara başladıkları İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkındaki futbol sahası, Kadıköy Bostancı Sahil Spor Tesisi, Edirnekapı Spor Tesisi ve Heybeliada Spor Tesisi de statlarla aynı anda temizlik ve test çalışmalarının yapıldığı tesisler oldu.

YENİ STATLAR DA YAPILIYOR

İBB, amatör spor kulüpleri için mevcutta hizmet verdiği stat ve futbol sahalarına yenilerini de ekliyor. Yapım aşamasında olan bu tesislerden Gaziosmanpaşa Küçükköy Stadının ve Sultanbeyli 75. Yıl Stadının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ataşehir Esatpaşa Futbol Sahası ve İçerenköy Stadı ise 2022 yılında inşaatlarının tamamlanması beklenen tesisler arasında yer alıyor.