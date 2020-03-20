Bakan açıkladı, tüm ligler ertelendi

Koronavirüs, nedeniyle futboldan, basketbola, tenisten araba yarışlarına kadar neredeyse tüm müsabakalar ve turnuvalar ertelendi. Türkiye’de de Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart’ta pandemi (salgın) olarak sınıflandırdığı koronavirüsün etkilediği alanlardan biri de spor. Tüm profesyonel ligler ertelenirken, Türkiye’de ise futbol, basketbol, voleybol, hentbol müsabakalarının önce seyircisiz oynanması kararlaştırıldı, ardından 19 Mart Perşembe günü Bakan Kasapoğlu’nun açıklamasıyla tüm ligler ertelendi.

Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonlarının başkanlarıyla ortak bir şekilde basın açıklamasını gerçekleştirdi. Öğrenci yurtlarının yaygınlığının karantinayla mücadelede önemli bir fırsat olduğunu belirten Kasapoğlu, öğrencilerden yurtlar için ücret talep edilmediğini, öğrencilerin bu zamanı aileleriyle tercih ettiğini söyledi. Yurtların doluluğunun yüzde 24’e kadar düştüğünü söyleyen Kasapoğlu, yurtların hem gözlem hem karantina yeri olarak kullanıldığını vurguladı.

“Seyircisiz kararını en erken alan ülkeyiz”

Kasapoğlu, ligler için ise şunlar söyledi: “Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği alanlardan bir tanesi de spor. Bu çerçevede UEFA’nın önceki günkü toplantısında Avrupa Şampiyonası’nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı. İstanbul’da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final müsabakası da ertelendi. Biz de tüm kurumlarımızla sıkı bir diyalog halindeyiz. Tüm önlemleri hem güncelliyoruz hem de hızlı bir şekilde uygulama noktasında azami bir gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede önemli bir toplantıydı.Bu süreci derlenip toparlama anlamında pozitif bir duruma dönüştürmek gerekir. Değerli paydaşlarımızla birlikte bu süreç sonrasından da sporumuzun ileriye yürüyüşü devam edecektir.”

“Biz seyircisiz oynama kararını en erken alan ülkeyiz” diyen Kasapoğlu, “Mevcut koşulları tekrar değerlendirdik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, "Sayın Bakan'ımızın da belirtttiği gibi liglerimizi erteliyoruz. Yapacağımız çalışmalar sonucunda, ne zaman devam edileceği tarih belli olacaktır. Bundan sonra Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup, yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması. Seyircili maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun için çalışmaları en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin de şu anda olumlu gidişini gözleyerek, en kısa zamanda tarihleri belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ertelenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi: "Öncellikle sağlık dediğimiz süreçlerde, devlet olarak bu zamana kadar atılmış bütün adımların, sporcularımız, antrenörlerimiz ve diğer arkadaşlarımız adına da atılmış olması bizi gerçekten mutlu etti. Bu anlamda Sayın Bakan'ımıza teşekkür ederiz."