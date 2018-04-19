Bahar geldi, parklarda spor başladı

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” temasıyla yıllardır çeşitli parklarda düzenlediği sabah sporu etkinliği başladı

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” temasıyla başlattığı ve her yıl ilkbaharla birlikte çeşitli parklarda düzenlediği sabah sporları bu yıl da devam ediyor. İlçe sakinlerinin spor yaparak güne başlaması ve sağlıklı yaşam için Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak düzenlediği sabah sporlarına Kadıköy dışındaki ilçelerden katılanlar bile var. Etkinlikte katılımcılar yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyorlar.

“HERKESİ DAVET EDİYORUZ”

Parklarda spor sabahı 16 Nisan Pazartesi günü başladı. Özgürlük Parkında yapılan sabah sporuna Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar sabah sporlarıyla ilgili; “Bahar ayıyla birlikte kapalı alanlardan çıkıp parklarda etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 1500 kişiyle parklarda spor yaptık, bu sezon daha kalabalık kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızı spor etkinliklerimize davet ediyoruz.” diyor.

KADIKÖY’ÜN DÖRT BİR YANINDA

Sabah sporlarına bütün Kadıköylülerin ulaşabilmesi için parklar Kadıköy’ün farklı mahallelerinden seçildi. Özgürlük Parkı, Koşuyolu Parkı, Fenerbahçe Parkı, Milli Hakimiyet Parkı ve Kriton Curi Parkı’nda gerçekleşen antrenmanların tümü saat 7.00’de başlıyor.

Program şöyle:

Kriton Curi Parkı’nda Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma;

Milli Hakimiyet Parkı’nda Cuma, Çarşamba ve Pazartesi;

Kalamış Atatürk Parkı’nda Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma;

Fenerbahçe Parkı’nda Pazartesi, Çarşamba, Cuma;

Koşuyolu Parkı’nda Pazartesi, Çarşamba, Cuma;

Özgürlük Parkı’nda ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri gerçekleşecek.