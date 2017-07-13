Badminton’da Balkanlardan madalya

Kadıköy Belediyesi Spor Eğitmeni Gül Yenici, Balkan Badminton Şampiyonası’nda madalya kazandı

Romanya’da düzenlenen Badminton Veteranlar Balkan Şampiyonası’na takım ve ferdi kateg orilerde katılan Kadıköy Belediyesi Spor Eğitmeni Gül Yenici, şampiyonada çift bayanlarda Balkan üçüncüsü oldu.

ATLAS’IN İLK MADALYASI

Badminton Veteranlar Balkan Şampiyonası’nda Gül Yenici’yi kendisi gibi spor eğitmeni olan Habil Yenici ve 5 aylık oğulları Atlas yalnız bırakmadı.

Atlas bebek turnuvanın en küçük ve en özel katılımcısı oldu. Kendisine madalya verildi. Bu aynı zamanda Atlas’ın ilk katıldığı şampiyona ve ilk madalyası oldu.

BADMİNTON’DA DERECELERİ VAR

Çeşitli ülkelerden toplam 216 sporcunun katıldığı Balkan Badminton Şampiyonası’na + 44 yaş çift bayanlar kategorisinde katılan ve Balkan üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Gül Yenici’nin spor kariyeri başarılarla dolu.

Gül Yenici, Badminton sporuna 1993 yılında üniversitede beden eğitimi bölümünde okuduğu yıllarda başladı. Başarılı sporcu ve eğitimci, 1993 yılında çift bayanlar Türkiye birincisi oldu. 1994- 95-96-97 yıllarında da tek bayanlar ve çift bayanlar kategorilerinde birincilikler kazanarak başarısını sürdürdü.

Türkiye’den badminton branşında ilk Avrupa Şampiyonası, ilk Dünya Şampiyonası ve ilk Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası’na katılan bir sporcu olduğunu belirten Yenici, Badminton'un dünya çapında çok ilgi gören bir spor dalı olduğunu belirtti. Badmintonda Çin, Endonezya, Danimarka gibi ülkelerin şampiyonalarda başarılarıyla dikkat çektiğini belirten Yenici, “uçan top” ya da “uçan tüy” adı da verilen Badminton’un her yaştan insanın oynayabileceği bir spor dalı olduğunu da söyledi.

Raketli sporların özelliklerinden birinin dikkati toplamaya yardımcı olması nedeniyle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için badmintonu tavsiye eden Yenici, gelecek aylarda bir başka Badminton Şampiyonasına da katılacağını belirtti.