Haftalık Bağımsız Gazete 14 Şubat 2020
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“Attığın her adımla sanata değer kat”

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, bu yıl Runatolia’da adımlarını genç sanatçılar için atacak. Antalya’da gerçekleşecek Runatolia Maratonu 1 Mart’ta düzenlenecek

“Attığın her adımla sanata değer kat”
Fırat Fıstık

“Attığın her adımla sanata değer kat” başlığıyla duyurulan kampanya ile Ali İsmail Korkmaz Vakfı, ikinci kez Genç Sanatçı Fonu veriyor. Vakıf, bu yolla sanata gönül vermiş gençlerin fikirlerini sanat eserlerine dönüştürmeyi amaçlıyor. Vakıf, Türkiye’de yapılan birçok koşuya katılım gösterirken 1 Mart 2020’de düzenlenecek Runatolia’da da boy gösterecek. Ali İsmail Korkmaz Vakfı koşucuları geçtiğimiz iki yıl da Antalya’da gerçekleşen maratonda koşmuştu. Bu yıl 1 Mart’ta gerçekleşecek koşu için son kayıt tarihi ise 24 Şubat.

Genç Sanatçı Fonu projesi, maddi zorluk yaşayan genç sanatçıların hayallerine ulaşmalarını sağlamak için yaratılmış bir proje. Maraton için toplanılan her bağış doğrudan gençlere yönlendirilecek, vakfın açıklamasına göre her adım heykele, resime, tiyatro oyununa dönüşecek. Bağış yapmak isteyenler kosu.alikev.org internet adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Runatolia nedir?

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ilk kez 19 Mart 2006 tarihinde turizminde farklılık yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacı ile 850 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden her yıl artan katılımlarla gerçekleşen organizasyon günümüze dek 14 kez yapıldı. Etkinlik, 2015 yılından itibaren Runatolia Maratonu adını alırken, 14 yıl boyunca ülke turizmine ve Antalya’nın tanıtımına katkısı ile Türkiye’nin vazgeçilmez spor etkinliği oldu.

Runatolia Maratonu farklı mesafelerdeki katılımla yaklaşık 10 bin koşucuya ve yaklaşık 4 bin katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Etiketler; #ALİKEV #kampanya #bağış #koşu #runatolia
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