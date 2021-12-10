Haftalık Bağımsız Gazete 10 Aralık 2021
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"Atılan her gol kadına şiddete karşı"

"Atılan her gol kadına şiddete karşı"
Emre Caka

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Tarihi derbiyi Fenerbahçe 7-0 kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray henüz 5. dakikada gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalırken, Fenerbahçe Fatma Kara ve Berdan Bozkurt'un ayağından bulduğu peş peşe gollerle farkı 2'ye yükseltti.

FİSHLEY'DEN HAT-TRİCK

Fenerbahçe'de Shameeka Fishley, ilk yarıda hat-trick yapmayı başardı. Takımın diğer gollerini ise Berdan Bozkurt ve Kennya Kinda Esther Cordner kaydetti. 
Mücadeleye iyi başladıklarını söyleyen Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu İlayda Cansu Kara, “Maça iyi hazırlandık ve iyi bir galibiyet aldık. Bunun için mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdik” dedi.
Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner ise yaptığı açıklamada, "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

MAÇA DAMGA VURDU

Maçın ardından skoru değerlendiren GS TV Spikeri Ebru Gürsoy, "Ezeli rekabet, ebedi dostluk diye buna denir. Skor tabelası 7-0 Fenerbahçe lehine gösteriyor olsa da bugünkü goller Galatasarayımızın NEF Stadı'nda kadına şiddete karşı atıldı" sözleri maça damga vurdu. 

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