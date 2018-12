Asırlık oyun “GO” Kadıköy’de

Tarihi 4000 yıl öncesine dayanan, filmlere, kitaplara konu olmuş, zekâyı ve problem çözme yeteneğini geliştirdiği birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanan Go oyunu artık Kadıköy’de

Çin’de 4000 yıl önce ortaya çıkmış ve M.S. 800’lü yıllarda Japonya’ya ulaşmış olan, zekâyı geliştirdiği kanıtlanan Uzakdoğu kökenli Go oyunu, dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor. Bir Go tahtasında siyah ve beyaz taşlarla oynanan oyunda amaç tahta üzerinde daha fazla alan alabilmek. Go eğitmeni Mehmet Emin Barsbey “Go sadece bir oyun değil, hayatın tahta üzerindeki yansımasıdır.” şeklinde tanımlıyor. Peki, nedir Go’yu farklı kılan? Kızıltoprak’ta faaliyet gösteren Go Okulu’nun kurucusu Mehmet Emin Barsbey anlattı.

“OYUN BENİ BÜYÜLEDİ”

Kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Go Okulu kurucusu ve Go ve Strateji Derneği başkanıyım. Hem meslek hem misyon olarak ekip arkadaşlarımla birlikte Türkiye’de Go’yu yaygınlaştırmak ve altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz.

Go Okulu’nu kurma fikri nereden çıktı?

Galatasaray Üniversitesi’nde öğrenciyken Go oyunu ile tanıştım. Oyun beni büyüledi ve en büyük tutkum haline geldi. Sadece bir oyuncu olmaktan öte bu oyunun kültürü ile ilgili araştırmalara ve turnuva gibi organizasyonlar düzenlemeye de yöneldim. Belli bir noktada bu çalışmaları gönüllü olarak ya da işten arta zamanda yapmanın yeterli olmayacağına karar vererek kariyerimi ve tüm zamanımı bu konuya adadım.

“EN KARMAŞIK STRATEJİ OYUNU”

Go nasıl bir oyun? Biraz bahseder misiniz?

Go basit kuralları olan ama derinlik olarak satranç dâhil tüm klasik oyunlar içerisinde en karmaşık olan strateji oyunu. Go’nun üç krallığı olarak anılan Japonya, Kore ve Çin’de yaygın. Japonya ve Kore’de 24 saat yayın yapan Go TV kanalları ve 4 yıllık Go fakültesi var.

Go’nun tarihinden bahseder misiniz?

Go’nun ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Şamanik kehanet tahtasından ya da eski Çin takviminden evrildiği de söylenir, Çin İmparatoru’nun oğlunun zekasını geliştirmek için oyunu icat ettiği de. Çin’de M.Ö. önce 2.000’li yıllarda ortaya çıktığı tahmin edilen Go daha sonra Japonya ve Kore’de de benimseniyor ve şiirlere, romanlara konu olacak kadar Uzak Doğu kültürünün bir parçası haline geliyor.

“BİRİNİ TANIMAK İSTİYORSAN ONLA GO OYNA”

İnternet sitenizde Go’nun bir oyundan çok daha fazlası olduğunı belirten bir yazı var. Nedir fazlası?

Go oynarken sol beyninizi aktif olarak kullanırsınız. Odaklanmanız gerekir, problem çözer ve hamle hesaplarsınız. Ancak bir noktadan sonra oyunda sayılamayacak kadar çok olasılık olduğu için sezgilerinizi ve görsel algınızı da kullanmanız gerekir. Burada sağ beyin de devreye girer. Oyuncu tüm zihni ve algısıyla oyunun içinde kaybolabilir ve bu bir çeşit meditatif hal alabilir.

Go bir metafor olarak da insan hayatını çok güzel anlatır. Oyunda kendi karakterinizi görebilir ve kendinizi daha dengeli ve sakin biri olarak geliştirmek durumunda kalırsınız. Bir söze göre ‘Bir insanı tanımak istiyorsanız onunla bir el Go oynamak yeterlidir.’

Go’nun altında yatan felsefeden söz eder misiniz?

Go evrensel ve kadim bir oyun. Onu herhangi bir felsefeye ya da bakış açısına indirgemek istemem. Herkesin oyundan alacağı keyif ve kazanacakları farklı olabilir. Kendi adıma Go bana sabit fikirli olmaktan çok esnek olmayı ve sınırsız ihtimaller dünyasında ne kadar çok seçenek olduğunu öğretti ya da bu hakikatı anımsattı diyebilirim.

ARTIK KADIKÖY’DE

Ne zamandan beri Kadıköy’de faaliyet gösteriyorsunuz?

6 yıl öncesinden beri Kadıköy’de bazı atölye çalışmaları yapıyoruz. Mayıs 2017’den itibaren ise Kızıltoprak Bağdat Caddesi üzerinde kendi yerimizdeyiz. Öncesinde ağırlıklı olarak Avrupa yakasındaydık.

Go Okulu’nda ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Yoğun olarak çocuklarla çalışıyoruz. Go ve Renju gibi Uzak Doğu strateji oyunları, Origami ve Soroban gibi Japonya kökenli atölyeler başı çekiyor. Yetişkinler ve eğitmenler için de eğitici eğitimleri düzenliyoruz. Kapımız farklı disiplinlere açık. Zihin haritaları, yoga, dünya çayları ve çay seromonisi üzerine çalışan arkadaşlarımız da burada bizimle.

“GO OYNAMAK ZİHNE YATIRIM”

Sizce çocuklara ne gibi katkıları var? Bir öğretici olarak gözlemleriniz neler?

Çocuklara Go ile birlikte oyunun ritüellerini ve değerlerini de öğretiyoruz. Onlara sonuç değil süreç odaklı olmayı, galibiyet sayısına değil gelişime değer vermeyi, rakibe saygıyı, tevazuyu, sabrı aktarmaya çalışıyoruz. Ve pek tabi Go oynarken çocuklar zihinlerine önemli bir yatırım yapmış, problem çözme ve zorluklarla baş edebilme becerileri kazanmış

Kayıt olmak isteyenler, www.gookulu.com web adresinden ya da 0216 550 9910, 0535 952 8993 telefon numaralarından ulaşabilirler.