Artık futbolu da görmezden gelmiyorlar!

1907 UNİFEB’in görme engellilere tribünden sesli betimleme yaptığı “Görmezden Gelme” projesi basketbolun ardından futbol tribünlerinde de uygulanmaya başlandı

Türkiye’nin 81 ilinde her hafta binlerce kişi spor müsabakalarını izlemek için stadyumları dolduruyor. Görme engelliler için ise stadyuma gitmek birçok problemi beraberinde getiriyor. Görme engelliler kalabalık arasında yer bulmakta zorlandığı gibi, radyo ve televizyonlardaki gibi sesli anlatım olmadığı için tribün ambiyansında maçı takip etmenin keyfine varamıyor. Fenerbahçeli üniversitelilerin oluşturduğu taraftar grubu 1907 ÜNİFEB “Görmezden Gelme” projesiyle bu problemlere çözüm olmak için harekete geçmiş, proje kapsamında basketbol maçlarında tribün sesinden etkilenmeyen ve sesi anlık olarak ileten “infoport ses sistemi” aracılığıyla gönüllü anlatıcılar maçları kulaklarında kulaklık bulunan görme engellilere betimlemeye başlamıştı.

1907UNİFEB’in gönüllüleri artık görme engellileri futbol tribünlerinde de yalnız bırakmayacak. Yaklaşık üç senedir başarılı bir şekilde devam eden proje futbol sahalarına da taşındı. Görme engelliler artık Fenerbahçe’nin futbol takımının maçlarını da gönüllülerin betimlemesiyle dinleyebilecek.

“ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ”

Gazetemize konuşan 1907 ÜNİFEB’de Projeler Komitesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bayraktar, “Görmezden Gelme projesi ilk olarak 20 Aralık 2015’te Kadir Has Üniversitesi örgütlenmemiz tarafından ortaya çıktı. Oradaki 10 arkadaşımız, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan basketbol maçında 10 görme engelliye maçın anlatımını gerçekleştirdiler. O maçta bulunan görme engellilerle aldığımız geri bildirimler ve görme engelli dernekleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ışığında Türkiye’de ve dünyada birçok örneği olan bu uygulamanın sistemli bir hale getirerek bu imkânı görme engellilere düzenli bir şekilde gerçekleştirme fikri üzerine yoğunlaştık ve çalışmalarımıza başladık. Görmezden Gelme, tribün sesinden etkilenmeyen ve sesi anlık olarak ileten “infoport ses sistemi” aracılığıyla bir anlatıcının maçları 10 görme engelliye sesli betimlediği bir sosyal sorumluluk projesi. Bu anlatım sayesinde görme engelliler maç anlatımına gecikme yaşamadan ulaşabilirken; aynı zamanda tribün atmosferini de yaşayabiliyorlar. 2 sezon boyunca basketbolda sürdürdüğümüz proje, 3. sezonunda hem futbol hem de basketbolda yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz Görmezden Gelme projesinin de bu alanda bir örnek teşkil etmesini ve bir gün tüm takım taraftarı görme engellilerin sesli betimlemeli maçları takip edebilmesini umuyoruz.” dedi.