Antrenmanınla şehre iz bırakmaya hazır mısın?

Şehre İzini Bırak projesinde katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor.

Hem aktif yaşayanları hem de antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları harekete geçirecek yeni bir projeyi duyuruldu; Şehre İzini Bırak…

Enerji içeceği Red Bull’un projesinde katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor. Kat ettikleri rotayı siteye yükledikçe RedBull.com/sehreizinibirak sitesindeki haritaya anlık olarak rotalar yansıyor. 31 Mayıs’a dek devam edecek olan projeye dileyen herkes RedBull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret ederek dahil olabilecek. Projeye katılım adımları ise oldukça kolay. Katılımcıların koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek gittiği rotanın ekran görüntüsünü formu doldururken siteye yüklemesi yeterli. Her hafta bisiklet, koşu ve yürüyüş olmak üzere 3 farklı kategoriden en fazla iz bırakan katılımcılar Red Bull Shop’tan farklı ödüller kazanıyor. Bu rotalar sayesinde sitedeki haritadaki izler gün geçtikçe artarken ödülleri kazanmak için de kıyasıya rekabet devam ediyor.