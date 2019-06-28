Anadolu Efes, 10 yıl sonra şampiyon 

Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes serinin yedinci maçında Fenerbahçe’yi 89-74 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes, 10 yılın ardından şampiyon olurken, seri boyunca yaşanan tartışmalar finale damgasını vurdu

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin son maçında Anadolu Efes, 21 Haziran Cuma günü kendi sahasında Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3’e getirdi ve 10 yılın ardından şampiyon oldu. Bu seneki şampiyonluk, Anadolu Efes’in 14’üncü şampiyonluğu.

“GERGİNLİKTEN BASIN BESLENDİ”

Seriye çekişmeli geçen maçların yanı sıra; Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki sürtüşme damga vururken, Fenerbahçe’nin Euroleague’den sonra Basketbol Süper Ligi’nde de Efes’e yenilmesi tartışmaların odağını oluşturdu.

Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada “Fenerbahçe ile yaşadığımız gerginlikten basın beslendi. Sporu yönetenler saklandı. Kulüp yöneticileri de bu topa girmedi. ‘Ergin Ataman kendi başına ne yaparsa yapsın’ dediler. Sonunda gelinen nokta bu oldu. Büyüklerimiz bizi biraraya getirseydi, el sıkışarak kalkardık.” dedi.

EFES’İN BAŞARISININ SIRRI

Basketbol yorumcusu Faruk Doğa Üründül, hem Obradovic’in hem de Ataman’ın satrançtaki gibi birer olasılık ustaları olduğunu belirtti ve Efes’in Euroleague’den sonra Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde de Fenerbahçe’yi yenmesini şöyle değerlendirdi: “Efes’i favori yapan sadece oyuncu bolluğu değil. Koç Ergin Ataman, sezon başında kadroyu oluştururken, Avrupa’nın en büyük takımı olarak nitelendirdiği Fenerbahçe’yi yenecek bir yapı kurma yolunu seçti. Sarı-Lacivertliler, Udoh’un gidişiyle birlikte iki sezondur delici oyun kurucuların tepe perdelerini savunmakta çok zorlanıyorlar. EuroLeague şampiyonu olunan sezonda Vesely, çeyrekler ilerledikçe 3-sayı çizgisine doğru çıkarken, potayı sezonun en iyi savunmacısı Udoh’a emanet ediyordu. Arkadaki pota bekçisi sayesinde, uzun/kısa ikili oyunlarında adam değişmesi yapılıyordu. Hızlı adımlı gard, gelen uzun perdesi sayesinde rakibini ekarte etse bile pota bekçisiyle çarpışıyordu. Ne önceki sezonda Jason Thompson, ne de bu sezonun transferi Joffrey Lauvergne (sakatlığın da etkisi var) aranılan çabuk ayaklı uzun savunmacı kotasını dolduramadılar.”

Seride Efes’in kazandığı maçların ortak noktasının, kısa oyuncuların skor katkısı olduğunun altını çizen Üründül, “Lacivert-beyazlıların seri boyunca ürettiği 528 sayının 356’sı topu yönlendiren Micic, Larkin, Beaubois, Simon, Doğuş ve Buğrahan üzerinden geldi. Bu da seri boyunca üretilen toplam sayının yüzde 65’i demek ve asistleri de eklediğimizde, yüzde 90’lara varan skor katkısının kısalardan geldiğini görüyoruz. Fenerbahçe Beko’nun yaşadığı sakatlıklar da serinin kaderini belirleyen önemli faktörlerden biriydi.” dedi.

“TEK DOĞRU HAMLE VARDIR”

Koç Ergin Ataman’ın seri boyunca sarı lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemiklere de değinen Üründül, şöyle devam etti: “Ataman’ın sözleri Türk basketboluna yakışmadı. Ayrıca seri boyunca anlaşılmayan bir nokta da, Efes kadrosuna baktığımızda bu gerginlikten motivasyon üretebilecek oyuncunun aslında olmamasıydı.”

Üründül sözlerini efsanevi satranç oyuncusu Bobby Fischer ile sonlandırdı: “Bobby Fischer’ın, 1972 satranç finallerinde öne geçtikten sonra söylediği ‘Milyarlarca olasılık ama sadece tek doğru hamle vardır’ sözlerindeki gibi doğru hamleleri, mükemmel taşlarla uyumlu hale getiren koç Ergin Ataman şampiyonluğu Efes’e kazandırdı.”