Amazfit Cadde 10k Koşusu kayıtları başladı

Caddebostan sahilinde gerçekleşecek olan ''Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''ne kayıtlar başladı

‘Hayata Dönüyoruz’ sloganıyla 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Caddebostan sahilinde gerçekleşecek olan ''Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''ne kayıtlar başladı. Birbirinden renkli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak spor festivalinin ikinci günüde gerçekleşecek Amazfit Cadde 10k Koşusunda yer almak için www.cadde10k.com adresinden kayıt olabilirsiniz.

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek olan “'Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olacak. Yaklaşık 3500 sporcunun katılması beklenen 10 kilometre uzunluğundaki yarış Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarından başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek. Çipli takip sisteminin kullanılacağı yarış güzergahı araç trafiğine kapalı olacak. Yarış bedelinin 100 TL olarak belirlendiği koşuda dereceye girenlere ödüller verilecek.