Haftalık Bağımsız Gazete 22 Nisan 2021
Yaşam
‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
Yazı Dizisi
Tarih yazan kadınlar-9
Tarih yazan kadınlar-9
Kültür Sanat
Bayram Kitapları
Bayram Kitapları
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Saint-Exupery: Küçük Prens
Saint-Exupery: Küçük Prens

Amazfit Cadde 10k Koşusu kayıtları başladı

Caddebostan sahilinde gerçekleşecek olan ''Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''ne kayıtlar başladı

Amazfit Cadde 10k Koşusu kayıtları başladı
GazeteKadıköy

‘Hayata Dönüyoruz’ sloganıyla 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Caddebostan sahilinde gerçekleşecek olan ''Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''ne kayıtlar başladı. Birbirinden renkli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak spor festivalinin ikinci günüde gerçekleşecek Amazfit Cadde 10k Koşusunda yer almak için www.cadde10k.com adresinden kayıt olabilirsiniz.

12- 13 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Hayata Dönüyoruz’ sloganı ile Caddebostan sahilde düzenlenecek  olan “'Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Festivali''nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek festivalin en önemli etkinliklerinden biri “Amazfit Cadde 10k Koşusu” olacak. Yaklaşık 3500 sporcunun katılması beklenen 10 kilometre uzunluğundaki yarış Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarından başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek. Çipli takip sisteminin kullanılacağı yarış güzergahı araç trafiğine kapalı olacak. Yarış bedelinin 100 TL olarak belirlendiği koşuda dereceye girenlere ödüller verilecek.

Etiketler; #Amazfit Cadde 10k Koşusu
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.