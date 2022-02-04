Amatörde 8 takımla mücadele

İstanbul’un amatör futbol liglerinde Kadıköy’ü bu sezon 8 takım temsil ediyor. Yeldeğirmeni, Süper Amatör’deki tek temsilci. 6 takımın mücadele edeceği 1. Amatör’de ise maçlar mart ayında başlayacak.

Süper, 1 ve 2. amatör olarak üç ligde mücadelenin sürdüğü İstanbul amatör futbol liglerinde bu sezon Kadıköy’ü 8 takım temsil edecek. Yeldeğirmeni Spor Kulübü, Süper Amatör’deki tek temsilci olurken Bostancı, Fikirtepe Dumlupınar, Kozyatağı İdmanyurdu, Hasanpaşa, Acıbadem ve Erenköy Acarspor 1. Amatör’de mücadele edecekler. Koşuyolu Spor Kulübü ise 2. Amatör’deki Kadiköy temsilcisi olacak.

ÇANLAR YELDEĞİRMENİ İÇİN ÇALIYOR

Süper Amatör 4. grupta yer alan Yeldeğirmeni maalesef 14 maç sonunda galibiyetle tanışamadı ve grupta son sırada yer alıyor. Çok önemli maddi imkanlara sahip Kartalspor, Avcılar Belediye, Küçükçekmece gibi rakiplerle rekabet etmeye çalışan bordo beyazlıların işinin zor olduğu bir gerçek. Yeldeğirmeni’nin önümüzdeki maçı kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Çubuklu Spor’la.

KURALAR ÇEKİLDİ MAÇLAR ERTELENDİ

Kadıköy’den altı takımın mücadele edeceği 1. Amatör kümede ise grup kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi ancak şubat ayının ilk haftasında başlayacağı açıklanan maçlar mart ayının ilk haftasına ertelendi. Ertele sebebi olarak kulüplerden gelen yoğun istek gösterildi. Gruplarında şampiyon olan takımların doğrudan Süper Amatör’e yükseleceği lig sonunda 2. olan takımlar arasında da en centilmen iki kulüp daha Süper Amatör’e çıkmaya hak kazanacak. Sezonu son üç sırada bitiren takımlar ise küme düşecekler.

Kuralar sonunda Fikirtepe Dumlupınarspor 17., Erenköy Acarspor 18., Kozyatağı İdmanyurduspor 19., Bostancı Spor 20., Hasanpaşa Spor Kulübü 21. ve Acıbadem Spor Kulübü 22. Grupta yer aldı. Kadıköy’ün bir diğer temsilcisi Koşuyolu Spor ise bu sezon 2. Amatör’de mücadele edecek.

AMATÖRDEN PROFESYONELE

Kadıköy’ü bu sezon 1. Amatör’de temsil edecek Bostancı Spor geçtiğimiz günlerde buruk bir sevinç de yaşadı. Takımda sağ kanat ve forvet arkası bölgelerinde görev yapan Mehmet Alper Özdemir, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’a transfer oldu. Amatör kümeden profesyonel takıma transfer olarak önemli bir başarıya imza atan Mehmet Alper Özdemir 2002 doğumlu.



