Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
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Amatör Spor Haftası Kadıköy’de kutlandı

Kadıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 7-13 Ekim “Amatör Spor Haftası”nı düzenlenen yürüyüş ve turnuvayla kutladı

Amatör Spor Haftası Kadıköy’de kutlandı
Alper Kaan YURDAKUL

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen ve son yıllarda kutlanmaya başlayan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Türkiye’nin dört tarafında gerçekleşirken, Kadıköy de haftayı kutladı. Onlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 7 Ekim Pazartesi tarihli yürüyüşte bando takımı da yer aldı.

CAFERAĞA’DA SEZON ÇOCUKLARLA AÇILDI

Yürüyüşün ardından bu yıl Caferağa Spor Salonu’nda mücadele verecek altyapı liglerinden takımlar hafta için turnuvaya başladı. Gelecek haftaya dek devam edecek basketbol turnuvalarında “Amatör Spor” vurgusu önce çıkarken, Caferağa Spor Salonu’nda sezon başlamış olacak.

Etiketler; #amatör spor haftası #caferaga
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