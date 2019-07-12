Amatör Ligler’de sezon planlaması yapıldı

Kadıköy takımlarının da bulunduğu amatör liglerde yapılan sezon planlamasına göre 1. Amatör Lig 21 Eylül, Süper Amatör Lig 28 Eylül, 2. Amatör Lig ise 22 Ocak’ta başlayacak

TFF İstanbul Süper Amatör ve 1. Amatör Lig için sezon planlamasını yaptı ve takım listelerini yayınladı. Planlamaya göre Süper Amatör Lig 28 Eylül’de başlayacak ve Nisan ayına dek sürecek. İki Kadıköy takımının yer aldığı 1. Amatör Lig 21 Eylül’de başlayarak 12 Ocak tarihinde son bulacak. 4 Kadıköy takımının yer aldığı İkinci Amatör Lig ise 22 Ocak’ta başlıyor.

KADIKÖY SÜPER AMATÖR’DE YOK

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yeldeğirmenispor, Bostancıspor ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmamıştı. Fikirtepe Dumlupınar altyapı çalışmalarına ağırlık vermesi ve lige katılmama kararı ardından geçen sezon Koşuyoluspor, Bostancı ve Yeldeğirmeni Süper Amatör Lig için ter dökse de istediği başarıyı gösteremedi.

Bu sezon geçtiğimiz sezon küme düşen Koşuyoluspor 1. Amatör Lig’de yer almazken, Bostancı ve Yeldeğirmeni Süper Amatör için ter dökecek.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Lig’de ise Feneryolu, Hasanpaşa, Kozyatağı ve Erenköy Acar bulunuyordu. Takımlardan hiç biri 1. Amatöre çıkamazken, Koşuyolu da bu sezon 2. Amatör Lig’de mücadele edecek.

DEMİRSPOR BU SENE DE YOK

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD tarafından verilen desteklerin yetersizliği, insanların ilgisinin azalması gibi sebeplerden gelirleri düşen Demirspor, son 5-6 yıldır zor günler geçiriyordu. Antrenman sahaları ve merkezi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’ndeki TCDD’ye ait arazide yer alan kulüp hakkında, dört yıla yakındır biriken kira borçları nedeniyle, birçok alanda temsil ettikleri TCDD tarafından borçların tahsili için işlem başlatılmıştı. Kulüp aldığı kararla tarihinde birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest güreş şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Demirspor, güreşin yanı sıra İkinci Amatör Lig’den ve U19 Ligi’nden de çekilme kararı almıştı. Ulaştığımız kulüp yöneticileri geçen bir yılın ardından bir değişim olmadığını ve çekilme kararını bu sene de uygulayacaklarını aktardı.