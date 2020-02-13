Amatör ligde son durum

Sezonu grup liderliği ile kapatmak isteyen Kadıköy’ün amatör spor kulüpleri ligdeki mücadelelerini sürdürüyor. İşte Kadıköylü genç amatörlerin ligdeki son durumu…

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Lig Büyükler (U14, U15,U16) kategorilerinin katıldığı grup maçları devam ediyor. Hafta sonu yapılan müsabakalara sıkı antrenmanlarla hazırlanan Kadıköy’ün genç amatör spor kulüpleri, grup liderliği için kıyasıya yarışıyor. İşte amatör genç spor kulüplerinin ligde ki son durumu...

LİG MAÇLARINDA BU HAFTA

2. Amatör lig 16. Grup maçlarında yaşanan mücadelelerde henüz iki maç yapan Koşuyolu spor yapılan müsabakaların birini alarak fikstürde 6. sırada yer alırken, Fikirtepe Dumlupınar Spor ise haftayı 7.sırada kapattı. Koşuyolu spor ligin 3. Haftası olan 15 Şubat Cumartesi günü Feneryolu Spor ile karşılaşacak.

Grup maçlarında iddialı olan diğer bir takım ise Erenköy Acarspor. 15. Grupta mücadele veren Erenköy Acarspor yaptığı iki maçı büyük bir farkla alarak ligde iddialı olduğunu ispatladı ve fikstürde 2. Sıraya yükseldi. Bu hafta Ferahspor ile karşılaşacak olan Kadıköy’ün genç amatör takımı hazırlıklarını sürdürüyor. 16 Şubat Pazar günü Pendik Gücü ile oynanacak maça Pendikgücü ev sahipliği yapıyor.

16.Grup Büyükler kategorisinde mücadele veren Hasanpaşa spor ise ligde 8. Sırada yer alıyor. Feneryolu ile oynadığı maçı 3-0 alarak yükselmeyi başaran genç takım ligin 3. Haftasında Fikirtepe Dumlupınar ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak maçın ev sahipliğini Hasanpaşa yapacak.

U14 Grup maçlarında yer alan Kozyatağı spor ise ligde 10. sırada. henüz iki maç yapan takım yükselmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Kozyatağı spor ligin 3. Haftasında Girne Gençlik ile karşılaşacak. 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak müsabaka Kadıköy’de oynanacak.

ERENKÖY ACAR FARKINI GÖSTERDİ

İstanbul 2. Amatör Lig 15. Grup’ta sezona mükemmel bir başlangıç yapan Erenköy Acarspor, ligin ikinci maçında deplasmanda Ferahspor ile karşılaştı. 8 Şubat Cumartesi günü yapılan müsabakanın ilk yarısını 8-0 önde kapatan Erenköy Acarspor ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri ile maçı 9-0 alarak büyük bir galibiyet elde etti. Dudullu Stadında oynanan mücadeleyi Erkan Tellioğlu, Enes Sünnetçi ve Davut Yılmaz yönetti.

Erenköy Acarspor’u farklı galibiyete taşıyan golleri Emrah Küsüni (3), Bilal Özkan (2), Güner Güney (2), Abdullah Furkan İskender ve Enes Çadırardıç kaydetti. İkinci maçını da kazanarak 6 puana yükselen Bahtiyar Bayar yönetimindeki takım soğuk hava şartlarına rağmen antremanlarına ara vermeden devam edeceğini bildirdi.

Maç sonrası kısa bir değerlendirme yapan Erenköy Acarspor antrönörü Bahtiyar Bayar, “Her şeyden önce, bu maçın oynanması için genç takım oyuncularımızla beraber 1 saat boyunca sahayı kardan temizlemek için uğraştık. Bu maçı oynamak istiyorduk. 2’de 2 yapmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Tüm Erenköylülerin, Kadıköylülerin desteğini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.