Amatör ligde çetin mücadele

Kadıköy Amatör spor kulüpleri arasında yapılan grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. Haftası Erenköy Acarspor ile Üsküdar Çınarspor karşı karşıya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2.Amatör Lig 15. grup maçları heyecanı Kadıköy de devam ediyor. Fikstür tablosunda 1. olmak için kıyasıya mücadele veren takımların hedefi üst lige çıkıp şampiyonluğu takımlarına getirmek. Ligin 4. Haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Erenköy Acarspor ile Üsküdar Çınarspor Yenisahra Suni Çim stadında karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan müsabakada etkin oynamayı başaran Üsküdar Çınarspor, Erenköy Acarsporu 2-1 yenerek sahadan mutlu ayrılan isim oldu. Erenköy Acarspor fikstür puan tablosunda 2. sırada yerini korumayı başarırken, Üsküdar Çınarspor 7. sıraya yükseldi. Gelecek hafta Erenköy Acar Çiğdemspor ile, Üsküdar Çınarspor ise Ferahsporla karşılaşmaya hazırlanıyor.

“MALZEME YETERSİZLİĞİ VAR”

Maç sonrası görüşlerini aktaran Erenköy Acarspor takımının Teknik Direktörü Bahtiyar Bayar “Kendi evimizde kayıpsız devam etmek istiyorduk. fakat rakip bizden daha iyi mücadele etti ve hak ettiği bir 3 puan aldı onları tebrik ediyorum. 14 maçımız daha var ancak desteğe ihtiyacımız var. Şimdi hedefimiz Çiğdemspor maçını kazanmak. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, fakat malzeme ve kulüp tesisi olmayışı bizi oldukça zorlamaya başladı. Her alanda mücadele verdiğimiz futbolda amatör kulüplerin desteklenmesini istiyorum” şeklinde konuştu.