Amatör Lig heyecanı başladı

Amatör spor kulüpleri arasında oynanan lig maçlarının ilki Erenköy Acarspor ile Pendik Doğanspor arasında çekişmeli bir maçla başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 sezonu 2.Amatör lig maçları başladı. Ligin ilk maçı Kadıköy’ün amatör spor kulübü olan Erenköy Acarspor ile Pendik Doğanspor arasında 2 Şubat Pazar günü Yenisahra Stadında oynandı. Lige 3 puanla başlamayı hedefleyen iki takım arasında sıkı bir mücadele yaşanırken, mücadelenin genelinde üstün oynayan Erenköy Acar spor, karşılaşmada her iki yarıda attığı gollerle maçı 4-0 kazanarak ilk haftadan iddialı olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle sezona 3 puanla başlayan Erenköy Acarspor oyuncuları gelecek hafta deplasmanda Ferahspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

“HEDEFİMİZ AMATÖR LİGDEN ÇIKMAK”

Maç sonrası kısa bir değerlendirme yapan Erenköy Acarspor Antrenörü Bahtiyar Bayar, “Hedeflerimiz doğrultusunda istediğimiz futbola yakın bir oyunla kazandığımız için mutluyuz. İlk maçların zor olduğunu bildiğimiz için antrenmanlarımızı daha çok sıklaştırdık. Eksiklerimiz var ancak bunları zamanla tamamlayacağız. Hedefimiz emin adımlarla yavaş yavaş amatör grup maçlarından çıkıp bir üst lige atlamak olacaktır. Sıkı ve genç bir kadroyla başladığımız bu yolda yağmur, çamur, soğuk dinlemeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım istediğimiz lige yükselip şampiyonluğumuzu kutlarız.” şeklinde konuştu.

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİ DESTEKLENMELİ”

Haftada en az iki gün antrenman yaptıklarını söyleyen Bahtiyar Bayar “Elimizden geldiğince gençleri spora teşvik etmeye çalışıyoruz ancak imkânlarımız kısıtlı. Kulüp olarak malzemelerimizi biraraya getireceğimiz bir binaya ihtiyacımız var fakat ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. O bakımdan amatör spor kulüpleri geri plana atılmamalı ve desteklenmelidir. Ben takım antrenörü olarak malzemeleri kendi evimde topluyorum. Umarım kısa sürede bu sorun üzerinde çözüme kavuşuruz.” ifadelerini kullandı.