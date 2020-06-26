Amatör Kulüpler Zor Durumda

Pandemi nedeniyle amatör kulüpler zor günler yaşıyor

Simge Kansu/Görkem Durusoy

Korona virüsü salgını nedeniyle amatör kulüpler zor günler yaşıyor. Pek çok spor kulübü çalışmalarına devam edemiyor.

Haydarpaşa Demirspor’dan Antrenör Ömer Ayten bu durumu şöyle anlatıyor “Biz 2019-2020 sezonunda 2 sezon önce büyükler ve gençler kategorilerinden çekildik. O branşlarımızı kapattık. Elimizde bu sezon itibariyle 15 veya 16 takım var. Yani kısacası biz 15-16-17 kategorileri olmak üzere 3 dalda oynadık. Bizim için yarım kalan bir sezon olmadı ama büyükler kategorilerinde bazı maçları oynayamadık. Pandemi süreci başlayınca biz antrenmanları kesmeyi planlamıyorduk. Çocukların gelişimine katkı sağlamak için yaza kadar planlarımız hazırdı. Ancak süreç başlayınca planladığımız şeyleri gerçekleştirme şansımız olmadı. Gördüğünüz gibi kulüp tesisleri ve futbol sahaları kapalı. Yaş grubu itibariyle bizim çocuklarımız sokağa çıkma yasağına bağlılar. Şu an hala 18 yaş ve altı oldukları için antrenmanlara katılamıyorlar. Bu ne zaman değişir bilemiyorum.”

Süper liglerde uygulanan protokollerin amatör liglerde uygulanma imkânı olmadığını söyleyen Ömer Ayten, hiçbir kulübün o donanımları yerine getirecek kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekti. Ayten, “Herkes oynamak istiyor, ben de çocuklarımı çok özledim. Onlarla görüşmek ve antrenman yapmak istiyorum. Zamanı geldiğinde müsabakaya da çıkmak istiyorum ama şartlar ortada. Amatör kulüplerin hali ortada, ekonomik olarak çok kötü. Biz kamu spor kulübüyüz. Kamu olmamıza rağmen bağlı olduğumuz kurumdan destek görmüş değiliz. Hala yıllık kira gelirleri, vergiler artarak devam ediyor. Durumumuz pek iç açıcı değil. Temmuz ayı içerisinde çocukları tekrardan toplayıp antrenman yapmayı düşünüyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bu durumun pek mümkün olabileceğini söyleyemem. Bireysel sporların hemen hemen hepsinde, arada file olanlar hariç temas vardır. O yüzden yeni koşullara göre spora başlamak çok zor. Antrenman yapmak bile riskli. Devletimizin bizi nasıl yönlendireceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.