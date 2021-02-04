“Amatör kulüpler kaderine terk edildi”

Covid-19 tedbirleri kapsamında 11 aydır kapalı olan amatör kulüplerin sorunlarını Koşuyolu Spor Kulübü Başkanı ve Kadıköy Amatör Kulüpleri Birliği Başkanı Taşkın Tuna ile konuştuk.

Pandemi nedeniyle kapatılan amatör kulüpler zor günler yaşıyor. Geçen hafta amatör ligde oynayan futbolculardan sorunlarını dinlemiştik. Bu hafta ise Kadıköy Amatör Kulüpleri Birliği Başkanı Taşkın Tuna’ya amatör kulüplerin bu süreçte neler yaşadığını sorduk.

Aynı zamanda Kadıköy Koşuyolu Spor Kulübü Başkanı olan Taşkın Tuna, Türkiye'de gençlerin ve çocukların çok kolay bir şekilde uyuşturucu maddeye ulaşabildiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: “Biz amatör spor kulüpleri, çocukları mahalle aralarından, madde kullanımından kurtararak spora enjekte ediyoruz. Spor Bakanlığı ve yönetimler bizi pandemi döneminde kendi kaderimize terk etmiş durumda. Kendi imkanlarımız ile dayanmaya çalışıyoruz bakalım nereye kadar gidecek.”

Tuna, “Amatör spor kulüplerinin durumunu bahsetmeye dahi gerek yok sonuçta bir senedir faaliyetlerimiz durmuş durumda. Geçen sezon ligler başladı, üzerinden 6 hafta geçmesiyle birlikte durdurma kararı alındı. Ligin ilk sırasındaki dört takım şampiyon ilan edildi.” diyor. Tuna bu kararın haksızlık olduğunu söylese de o dönemde bunu dile getirmediklerini çünkü halk sağlığının önce geldiğini belirtiyor.

Profesyonel liglerin açılmasındaki sebebi para olarak yorumlayan Tuna, “‘Profesyonel liglerde bulaş olmuyor mu’ diye yorumlamak mümkün ama bulaştan ziyade orada profesyonellik var. Bu da paranın olması anlamına geliyor. Paranın olduğu yerde de böyle oluyor. Tabi ki burada çok da söz söyleyemiyoruz maalesef, can meselesi sonuçta. Herhangi bir sporcumuzun başına bir şey gelmesini istemeyiz.” ifadelerini kullanıyor.

İSMİ AMATÖR, ÖDEMELER PROFESYONEL

Geçtiğimiz sezon başında her kulübün yeni oyuncularla anlaşarak sezona başladığını belirten Tuna, “İsmi amatör ama haklı olarak gelen futbolcuların talepleri var. Fiyat konusunda ve sözler veriliyor. Bu dönemde verdiğimiz sözleri karşılamak çok zor oldu.” diyor.

Üç senedir Kadıköy Belediyesi’nin kendilerine bir bütçe ayırdığını söyleyen Tuna, oradan gelen parayı futbolculara aktardıklarını belirtiyor.

Kadıköy içerisinde geçen yıla kadar 12 kulüp olduklarını, katılan bir kulüp ile sayılarının 13'e yükseldiğini söyleyen Tuna, Kadıköy Belediyesi'nden herkesin ortak şartlarda yararlandığını da ifade ediyor.

“ZİRAAT BANKASI’NA GELENE KADAR”

Ziraat Bankası’nın büyük kulüplerin borçlarını silmesi, faiz indirimine gitmesi ve kuru sabitlemesi birçok kulüp ve yurttaş tarafından eleştiri konusu oluyor. Kulüpler, başta amatörler olmak üzere kötü durumdaki kulüplere bu yardımların yapılması gerektiğini söylerken, yurttaş ise büyük kulüplerden ziyade geçim sıkıntısında olmalarına rağmen icra kağıtlarının gelmesini eleştiriyor.

Bu konuya ilişkin düşüncelerini aktaran Tuna, “Bırakın Ziraat Bankası'nı, Spor Bakanlığı'nın bünyesinde bulunmamıza rağmen bakanlık ‘güzellik’ diye tabir edeceğimiz şekilde ödeme yapıyor, bu parayla ancak kulübe gelen faturaları ödeyebiliyoruz. Federasyon ne yapacağını bilmez durumda. Gücümüz yettikçe dayanmaya çalışıyoruz, nereye kadar gider bilmiyoruz.” diyor.

“AMATÖRLERE ÖZEN GÖSTERİLMELİ”

Ülkenin gelmiş olduğu durumda çocukların çok daha önemli çalışmaları hak ettiğini belirten Tuna, bu tür kulüplerin daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor: “Çocuklar uyuşturucu maddelere çok çabuk ulaşabiliyor, burada çocukları kurtarmak için çalışıyoruz. Amatörlere daha fazla özen gösterilmesi lazım.”