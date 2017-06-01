Amatör Futbolda bu hafta

İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi'nde haftanın sonuç ve programı şöyle:

2. AMATÖR LİG

Haydarpaşa Demir bu hafta Kartal Yunus maçında 2. mağlubiyetini alınca şampiyonluk için önemli bir fırsatı kaçırdı. Haydarpaşa Demir’in 12 maçta 1 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Erenköy Gençlik son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Kozyatağı bu hafta farklı bir galibiyet alıp 5.sıraya yükseldi. Hasanpaşa ise haftayı puansız tamamladı.

14. grupta

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Haydarpaşa Demir bu hafta şampiyonluk yarışında çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Kartal Yunus Spor ile karşılaşan Haydarpaşa Demir kalesinde 4 gol gördüğü maçı 4-3 kaybedince şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı. Toplam 7 golün atıldığı karşılaşma sonunda Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 12 maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı. 9 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Kadıköy kulübü bu sonuçla ligde rakiplerinin 4 puan gerisinde 28 puanla 3. Sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımlarından Pendik Doğan ile karşılaşan Erenköy Gençlik ise güzel bir maç çıkarıp 1 gol attığı maçtan 3 puan kazanmıştı.

Erenköy Gençlik Özataşehir ile karşılaştığı maçı ise 3 gol atmasına rağmen kalesinde gördüğü 5 golle kaybetti. Bir sonraki hafta Harb-İş ile deplasmanda karşılaşan Kadıköy kulübü maçtan 3-0 hükmen galip ayrıldı ve puanını 16’ya yükselterek 5. Sırada yer aldı.

Bu hafta Kadıköy derbisi var. Erenköy Gençlik ile Haydarpaşa Demir karşılaşacak. Haydarpaşa Demir için ligin bitimine birkaç hafta kala oynanacak bu maç büyük önem taşıyor.

15. grupta

Geçtiğimiz haftayı farklı galip gelerek tamamlayan Kozyatağı bu hafta da galip gelerek toparlandı. 14. Hafta maçında Sitespor ile karşılaşan Kozyatağı bol gollü geçen maçı 4-3 kazanmasını bildi.

Kozyatağı elde ettiği galibiyetle puanını 24’e yükselterek, en yakın rakibinden 4 puan ilerde 5. Sırada yer aldı.

Kozyatağı 15. Hafta maçında 4. Sırada yer alan Ataşehirgücü ile zorlu geçecek bir deplasman maçına çıkacak.

16. grupta

Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Erenköy Acar bu haftada aradığı galibiyete kavuşamadı. 14. Haftada Ferahspor ile deplasmanda karşılaşan Erenköy Acar, güçlü rakibi karşısında 2-1 mağlup oldu.

Son haftalarda rakip filelere bol gol atmasına rağmen kalesinde de gol gören Feneryolu ise Üsküdar İcadiye ile karşılaştığı maçtan 5-0 mağlup ayrıldı.

Haftaya Kadıköy derbisinde Erenköy Acar ile Feneryolu karşılaşacak.

18. grupta

Ligde son maçlara girilirken Hasanpaşa 15. Hafta maçında 1453 Maltepe Gençlik deplasmanında güçlü rakibine 4-1 mağlup oldu.

Hasanpaşa ligin son haftalarına girilirken Beykoz Göllü ile karşılaşacak.