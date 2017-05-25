Amatör Futbolda Bu Hafta

İstanbul Amatör Futbol Liginde haftanın sonuçları ve programı şöyle:

2. AMATÖR LİG

Haydarpaşa Demir geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçince 28 puanla 1. ve 2. sıradaki rakiplerinin 1 puan gerisinde bu hafta ligin 3. sırasına geriledi.

Haydarpaşa Demir’in 11 maçta 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Erenköy Gençlik son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Kozyatağı bu hafta farklı bir galibiyet alıp 5.sıraya yükseldi. Hasanpaşa ise haftayı puansız tamamladı.

14. grupta

Geçtiğimiz hafta Özataşehir’i 9-1 gibi farklı bir skorla geçerek grubunda 28 puanla 1. sırada yer alan Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Rakip filelere 41 gol atan Haydarpaşa Demir kalesinde 9 gol gördü.

Haydarpaşa Demir 11. Haftada Harb-İş deplasmanında 3-0 hükmen galip geldi ve puanını 28’e yükselterek birinci sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Haydarpaşa Demir bu hafta Kartal Yunus Spor ile karşılaşacak.

Önceki haftayı 3-0 tamamlayan Erenköy Gençlik ise ligin güçlü takımlarından Pendik Doğan ile karşılaştı. Güzel bir maç çıkaran Erenköy Gençlik 1 gol attığı maçtan 3 puan kazandı.

Erenköy Gençlik ise Küçüksu Yeni Mah. deplasmanında puan arayacak.

15. grupta

Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan bu haftaya 18 puanla grupta 6. Sırada giren Kozyatağı, bu hafta karşılaştığı Sultan Mehmet Han deplasmanında farklı galip gelip, puanını 21’e yükselterek, 5. Sıraya yükseldi.

Kozyatağı 14. Hafta maçında Sitespor ile karşılaşacak.

16. grupta

Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Erenköy Acar bu haftada aradığı galibiyete kavuşamadı. Doğangüneş ile karşılaşan Erenköy Acar, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Son haftalarda rakip filelere bol gol atmasına rağmen kalesinde de gol gören Feneryolu bu hafta Şile ile karşılaştığı maçtan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Erenköy Acar 14. Haftada Ferahspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Feneryolu ise Üsküdar İcadiye ile karşılaşacak.

18. grupta

Geçtiğimiz haftayı Tunusbağı karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle 3 puanla tamamlayan Hasanpaşa bu hafta Küçükbakkalköy ile karşılaştı. Hasanpaşa maçtan farklı şekilde mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Ligde son maçlara girilirken Hasanpaşa 15. Hafta maçında 1453 Maltepe Gençlik deplasmanına gidecek.