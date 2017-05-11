Amatör futbolda bu hafta

İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

2. AMATÖR LİG

Haydarpaşa Demir şampiyonluğa ilerliyor. Geçen hafta 4-0’lık galibiyet Haydarpaşa Demir’i liderliğe taşırken, bu hafta kazandığı 9-1’lik galibiyetle 1. sıradaki yerini korudu. Bu hafta güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan Erenköy Gençlik son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

14. grupta

Önceki hafta rakibini 4-0 gibi farklı skorla geçen Haydarpaşa Demir 10. Hafta maçında karşılaştığı Özataşehir’i 9-1 gibi farklı bir skorla geçerek grubunda 25 puanla 1. Sırada yer aldı.

Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Rakip filelere 38 gol bırakan Haydarpaşa Demir kalesinde 9 gol gördü.

Haydarpaşa Demir 11. Haftada Harb-İş deplasmanına gidecek.

Önceki haftayı 3-0 tamamlayan Erenköy Gençlik ise 10 hafta maçında ligin güçlü takımlarından Pendik Doğan ile karşılaştı. Güzel bir maç çıkaran Erenköy Gençlik 1 gol attığı maçtan 3 puan kazandı.

Erenköy Gençlik ise Küçüksu Yeni Mah. Deplasmanında puan arayacak.

15. grupta

Kozyatağı ligde 11. haftada Selamsız ile karşılaştı. Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Kozyatağı, deplasmanda oynadığı maçtan 4-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Kozyatağı 18 puanla grubunda 5. Sırada yer alıyor. Kozyatağı 12. Hafta maçında Girne Gençlik ile karşılaşacak.

16. grupta

Erenköy Acar 11. Hafta maçında Çekmeköy Çarşı ile karşılaştığı maçtan 4-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız tamamladı.

Erenköy Acar 12. Hafta maçında Örnekspor ile karşılaşacak.

Bol gollü geçen Feneryolu-Doğangüneş maçı ise 8-5 Doğangüneş’in galibiyetiyle sonuçlandı. Feneryolu ise Ferahspor deplasmanında puan arayacak.

18. grupta

Hasanpaşa 12. Haftada Kınalıada deplasmanında mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Hasanpaşa gelecek hafta Tunusbağı ile karşılaşacak.

U16/B

18. gruptaki Koşuyolu 13. Haftada Ortadağspor ile karşılaştığı maçı 4-1 kaybetti.