Amatör Futbolda Bu Hafta

İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

2. AMATÖR LİG

Haydarpaşa Demir şampiyonluğa ilerliyor. Bu hafta 4-0’lık galibiyet Haydarpaşa Demir’i liderliğe taşıdı. Erenköy Gençlik deplasmanda 3-0’lık galibiyet kazandı. Kozyatağı ise ligde başarılı performansını sürdürdü. Feneryolu ve Erenköy Acar deplasmanda puan kaybetti.

14. grupta

Haydarpaşa Demir 9. Hafta maçında Küçüksu Yeni Mah. ile deplasmanda karşılaştığı maçtan 4-0 galip ayrılarak ligdeki başarılı performansını sürdürdü ve kazandığı toplam 22 puanla grubunda liderliğe yükseldi. Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Erenköy Gençlik ise Kavakpınar ile deplasmanda oynamasına rağmen muhteşem oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılarak nihayet beklediği galibiyete kavuştu. Erenköy Gençlik bu galibiyetle puanını 10’a yükseltti.

Haydarpaşa Demir 11. Hafta maçında Özataşehir ile karşılaşacak.

Erenköy Gençlik ise ligin güçlü takımlarından Pendik Doğan ile karşılaşacak.

15. grupta

Kozyatağı ligde başarılı gidişini sürdürüyor. Galibiyetlerle yoluna devam eden Kozyatağı 10. Hafta maçında FK 1864 ile karşılaştığı maçı 4-0 kazanarak ligde kolay rakip olmadığını gösterdi. Kozyatağı bu galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, 5. Sırada yer aldı.

Kozyatağı 11. Haftada Selamsız ile karşılaşacak.

16. grupta

Erenköy Acar 10. Hafta maçında Tokatköy deplasmanında 7-0 mağlup olurken, Feneryolu deplasmanda Örnekspor ile karşılaştı ve maçtan 5-1 mağlup ayrıldı.

Erenköy Acar 11. Hafta maçında Çekmeköy Çarşı ile karşılaşacak.

Feneryolu ise Doğangüneş ile karşılaşacak.

18. grupta

Hasanpaşa 11. Haftada Maltepe Belediye ile karşılaştığı maçta 9-1 mağlup oldu.

Hasanpaşa 12. Haftada Kınalıada deplasmanına gidecek.

U16

Yel değirmeni ligde başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Deplasmanda Üsküdar Salacak’tan 1 puan aldı. Bostancı da haftayı 1 puanla tamamladı.

U16/A

17. Grupta yer alan Bostancı, 14. Hafta maçında ligde bir sıra üstündeki Çakmakspor ile karşılaştı. Maçtan 2-2 berabere ayrılan Bostancı puanını 7’ye yükseltti.

U16/B

18. gruptaki Koşuyolu 12. Haftada İstanbul Altınordu ile karşılaştığı maçı 6-0 kaybetti.

19. Grupta Yel değirmeni, 12. Haftada deplasmanda Üsküdar Salacak ile karşılaştığı maçtan 2-2 berabere ayrıldı.